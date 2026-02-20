 Se connecter 
Test Code Vein II (PS5) - L'Ã©pisode du renouveau ?
PubliÃ© le: 20/02/2026 @ 16:10:08: Par Nic007 Dans "Jeux VidÃ©os"
Jeux VidÃ©osL'immense succÃ¨s d'Elden Ring a rendu le genre soulslike de plus en plus populaire. Des studios indÃ©pendants aux studios AAA, tous semblent se prÃ©cipiter pour proposer une formule similaire, agrÃ©mentÃ©e de leur propre touche. Face Ã  cette tendance, Bandai Namco a pris une dÃ©cision audacieuse en proposant un monde ouvert dans Code Vein II. Cette formule s'avÃ¨re trÃ¨s aboutie et offre une expÃ©rience inÃ©dite par rapport au premier opus. Vous profiterez d'une grande libertÃ© d'exploration, grÃ¢ce Ã  une structure du monde qui s'efforce d'Ã©quilibrer exploration et dÃ©fis typiques des jeux de type Souls. Code Vein II s'ouvre sur un monde au bord du gouffre, suite Ã  un mystÃ©rieux phÃ©nomÃ¨ne appelÃ© la RÃ©surgence. Cet Ã©vÃ©nement est la consÃ©quence de l'invasion de Luna Rapacis, une entitÃ© monstrueuse nÃ©e d'une grande tragÃ©die et qui a semÃ© la destruction parmi tous les Ãªtres vivants. Contrairement au premier opus, oÃ¹ vous incarniez un Revenant, une crÃ©ature vampirique, ce nouvel Ã©pisode vous propose une perspective inÃ©dite : vous devenez un Chasseur de Revenants. Ce personnage a pour mission de protÃ©ger lâ€™humanitÃ©, mais paradoxalement, il est perÃ§u comme une menace par la communautÃ© des Revenants, qui aspire Ã  la paix. La tension entre ces deux camps est Ã  lâ€™origine dâ€™un conflit bien plus complexe. Le parcours du protagoniste prend une tournure encore plus dramatique lorsqu'il est ramenÃ© Ã  la vie grÃ¢ce Ã  un demi-cÅ“ur offert par Lou Magmell, un jeune Revenant dotÃ© du pouvoir unique de transcender le temps. Le lien d'Ã¢me qui en rÃ©sulte transforme leur relation en quelque chose de bien plus profond que celle d'un simple Â« hÃ©ros et son compagnon Â». Lou n'est plus seulement un compagnon, mais aussi un catalyseur actif, insufflant Ã  leur histoire une dynamique plus intense et Ã©mouvante. Votre mission ne se limite plus Ã  combattre les menaces ; elle vous entraÃ®ne dans un voyage Ã  travers le temps afin de renforcer le potentiel fragile de Lou. C'est lÃ  que le rÃ©cit de Code Vein II prend toute son ampleur, mÃªlant les thÃ¨mes du sacrifice, de la confiance et des mystÃ¨res historiques non rÃ©solus. La grande question demeure : pouvez-vous, avec Lou, sauver un monde au bord de lâ€™anÃ©antissement ? Quel est le vÃ©ritable secret de la RÃ©surgence survenue dans le passÃ© ?

