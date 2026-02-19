PubliÃ© le: 19/02/2026 @ 16:05:31: Par Nic007 Dans "Jeux VidÃ©os"
Il y a tellement de choses dans le jeu que nous pourrions tranquillement passer deux mille mots sur ce que vous pouvez faire. Bien sÃ»r, nous ne le faisons pas, nous mettons donc principalement l'accent sur la base et nous concentrons sur les innovations. La base est briÃ¨vement rÃ©sumÃ©e : votre personnage autodidacte choisit de dÃ©mÃ©nager sur une Ã®le inhabitÃ©e avec un certain nombre d'autres rÃ©sidents pour Ã©tablir une colonie ici. Cette Ã®le inhabitÃ©e est d'emblÃ©e une des innovations. Dans le passÃ©, vous vous retrouviez dans un village existant oÃ¹ beaucoup de choses Ã©taient dÃ©jÃ en place. Vous commencez maintenant dans une tente, tout comme l'entrepreneur Tom Nook qui vous a vendu l'aventure. Tom est aussi la personne que vous devez aller voir pour chercher vos outils et pour construire votre maison. Bien entendu, vous pouvez ultÃ©rieurement agrandir votre maison, en y ajoutant de nouvelles piÃ¨ces et d'autres amÃ©liorations. La fabrication de vos propres outils est d'ailleurs une nouveautÃ©. Dans les parties prÃ©cÃ©dentes, il fallait acheter tous votre attirail, ce qui est toujours possible, mais maintenant vous pouvez aussi collecter des ressources pour le fabriquer vous-mÃªme. La nouvelle version Switch 2 prend mÃªme en charge le mode souris pour les mÃ©canismes de construction et/ou de dÃ©coration intÃ©rieure et exploite les microphones des manettes Joy-Con 2 grÃ¢ce Ã l'objet en jeu MÃ©gaphone. De plus, la publication correspond avec la mise Ã jour gratuite 3.0 qui apporte de nouvelles fonctionnalitÃ©s dont un hÃ´tel, des rÃªver'Ã®les, des collaborations spÃ©ciales et plus encore !
Liens
Lire l'article (0 Clics)
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
19-02Jeux VidÃ©osResident Evil 3 Remake : un moddeur a l'intention de restaurer tout le contenu coupÃ© par Capcom.
17-02Jeux VidÃ©osMetal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 sort le 27 aoÃ»t (MGS 4 et MGS PW inclus)
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã cette fonctionnalitÃ©