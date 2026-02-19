 Se connecter 
 Se connecter 
        
Test Animal Crossing: New Horizons - Nintendo Switch 2 Edition : Une mise Ã  j...
PubliÃ© le: 19/02/2026 @ 16:05:31: Par Nic007 Dans "Jeux VidÃ©os"
Jeux VidÃ©osIl y a tellement de choses dans le jeu que nous pourrions tranquillement passer deux mille mots sur ce que vous pouvez faire. Bien sÃ»r, nous ne le faisons pas, nous mettons donc principalement l'accent sur la base et nous concentrons sur les innovations. La base est briÃ¨vement rÃ©sumÃ©e : votre personnage autodidacte choisit de dÃ©mÃ©nager sur une Ã®le inhabitÃ©e avec un certain nombre d'autres rÃ©sidents pour Ã©tablir une colonie ici. Cette Ã®le inhabitÃ©e est d'emblÃ©e une des innovations. Dans le passÃ©, vous vous retrouviez dans un village existant oÃ¹ beaucoup de choses Ã©taient dÃ©jÃ  en place. Vous commencez maintenant dans une tente, tout comme l'entrepreneur Tom Nook qui vous a vendu l'aventure. Tom est aussi la personne que vous devez aller voir pour chercher vos outils et pour construire votre maison. Bien entendu, vous pouvez ultÃ©rieurement agrandir votre maison, en y ajoutant de nouvelles piÃ¨ces et d'autres amÃ©liorations. La fabrication de vos propres outils est d'ailleurs une nouveautÃ©. Dans les parties prÃ©cÃ©dentes, il fallait acheter tous votre attirail, ce qui est toujours possible, mais maintenant vous pouvez aussi collecter des ressources pour le fabriquer vous-mÃªme. La nouvelle version Switch 2 prend mÃªme en charge le mode souris pour les mÃ©canismes de construction et/ou de dÃ©coration intÃ©rieure et exploite les microphones des manettes Joy-Con 2 grÃ¢ce Ã  l'objet en jeu MÃ©gaphone. De plus, la publication correspond avec la mise Ã  jour gratuite 3.0 qui apporte de nouvelles fonctionnalitÃ©s dont un hÃ´tel, des rÃªver'Ã®les, des collaborations spÃ©ciales et plus encore !

Resident Evil 3 Remake : un moddeur a l'... »« WordPress lance une IA intÃ©grÃ©e : lâ€™...
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
 20-02Jeux VidÃ©osTest Code Vein II (PS5) - L'Ã©pisode du renouveau ?
 19-02Jeux VidÃ©osResident Evil 3 Remake : un moddeur a l'intention de restaurer tout le contenu coupÃ© par Capcom.
 18-02Jeux VidÃ©osTest Exotica 2 : Pet Shop Simulator (PC) - GÃ©rez tranquilement une animalerie
 17-02Jeux VidÃ©osMetal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 sort le 27 aoÃ»t (MGS 4 et MGS PW inclus)
 17-02Jeux VidÃ©osCastlevania: Belmont's Curse sortira en 2026, le retour de la sÃ©rie en 2D
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã  cette fonctionnalitÃ©

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rÃ©nove ou je construis ^^
Bavardages
SÃ©ries TV, vous regardez quoi?
Informations
Besoin dâ€™avis sur lâ€™UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problÃ¨me sur windows 10
RÃ©seaux et TÃ©lÃ©com
ProblÃ¨me wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh rÃ¢ge oh dÃ©sespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÃ‰CURITÃ‰ MACBOOK
Hardware
conseil matos rÃ©seau?
  ActualitÃ©s - Archives
 Jeux VidÃ©os20-02
Test Code Vein II (PS5) - L'Ã©pisode du renouveau ?
 Google20-02
Google condamnÃ© Ã  une amende de 1 200 milliards de dollars (!) en Russie.
 Internet20-02
Trump va-t-il divulguer des dossiers secrets sur les extraterrestres ?
 Consoles20-02
La PS6 sera-t-elle uniquement numÃ©rique, sans lecteur de disque ?
 Navigateurs20-02
Chrome se met Ã  jour et lutte contre le chaos : 3 nouvelles fonctionnalitÃ©s incontournables
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 ActualitÃ©s
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page