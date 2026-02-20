 Se connecter 
Google condamnÃ© Ã  une amende de 1 200 milliards de dollars (!) en Russie.
PubliÃ© le: 20/02/2026 @ 16:01:09: Par Nic007 Dans "Google"
GoogleLa Cour suprÃªme russe a confirmÃ© la dÃ©cision de condamner Google Ã  une amende de 91 500 milliards de roubles, soit environ 1 200 milliards de dollars. Lâ€™ampleur de ces sanctions dÃ©passe tous les rÃ¨glements financiers connus jusquâ€™Ã  prÃ©sent dans les litiges entre entreprises et, il faut bien le dire, est absurde. Le juge SergueÃ¯ SamouÃ¯lov n'a trouvÃ© aucun motif de rÃ©examiner le pourvoi en cassation formÃ© par Google International LLC. Par consÃ©quent, les dÃ©cisions antÃ©rieures des juridictions infÃ©rieures, notamment celle du Tribunal arbitral de Moscou du printemps 2025, ont Ã©tÃ© confirmÃ©es. La somme infligÃ©e dÃ©passe largement le produit intÃ©rieur brut mondial. Selon les estimations de la Banque mondiale , le PIB mondial avoisine les 100 000 milliards de dollars. Lâ€™amende infligÃ©e Ã  Google dÃ©passe ce chiffre de maniÃ¨re inimaginable. Auparavant, le montant thÃ©orique de l'amende avait atteint l'undÃ©cillion (un nombre comportant 36 zÃ©ros) en raison du mÃ©canisme de calcul progressif des pÃ©nalitÃ©s. Finalement, le tribunal a dÃ©cidÃ© de limiter toute augmentation de la responsabilitÃ© jusqu'Ã  ce que la filiale russe de Google se dÃ©clare en faillite. Les origines du conflit remontent Ã  2020. Les mÃ©dias pro-Kremlin Tsargrad et RIA FAN ont poursuivi en justice des filiales de Google, notamment Google LLC, Google Ireland et la sociÃ©tÃ© russe OOO Â« Google Â», en invoquant des comptes YouTube bloquÃ©s . Les tribunaux russes ont statuÃ© en faveur des mÃ©dias et ordonnÃ© le rÃ©tablissement de l'accÃ¨s aux chaÃ®nes. Google n'a pas respectÃ© cette dÃ©cision. En rÃ©ponse, l'entreprise a instaurÃ© une amende journaliÃ¨re progressive de 100 000 roubles, doublÃ©e chaque semaine en cas de non-respect du jugement. Ce mÃ©canisme a entraÃ®nÃ© une augmentation considÃ©rable du montant des amendes. D'autres mÃ©dias se sont joints aux revendications, notamment Zvezda , Channel One Russia et VGTRK . Le diffÃ©rend est devenu systÃ©mique et touche un grand nombre de chaÃ®nes de tÃ©lÃ©vision et de radio publiques.

Suite au lancement de l'invasion russe Ã  grande Ã©chelle de l'Ukraine, Google a rÃ©duit ses activitÃ©s dans le pays. En octobre 2023, sa filiale russe a Ã©tÃ© dÃ©clarÃ©e en faillite. Le tribunal a ordonnÃ© la suspension des sanctions jusqu'au prononcÃ© du jugement de faillite. Dans une autre affaire, le tribunal d'arbitrage de Moscou a ordonnÃ© Ã  Google Ireland Limited de restituer plus de 2,1 milliards de dollars Ã  sa filiale russe en faillite, estimant que ces fonds constituaient un enrichissement sans cause. Cette amende astronomique a des implications symboliques et politiques. Son application effective Ã  l'encontre de la sociÃ©tÃ© amÃ©ricaine est impossible. Toutefois, la dÃ©cision de la Cour suprÃªme russe met fin Ã  la procÃ©dure d'appel interne et confirme formellement l'une des dÃ©cisions financiÃ¨res les plus insolites de l'histoire des litiges technologiques.
