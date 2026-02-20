 Se connecter 
Trump va-t-il divulguer des dossiers secrets sur les extraterrestres ?
PubliÃ© le: 20/02/2026 @ 15:59:16: Par Nic007 Dans "Internet"
InternetDonald Trump a annoncÃ© qu'il ordonnait au dÃ©partement de la DÃ©fense et Ã  d'autres agences gouvernementales de publier tous les documents relatifs Ã  la recherche de vie extraterrestre, aux phÃ©nomÃ¨nes PAN et aux OVNI. Dans un message publiÃ© sur ses rÃ©seaux sociaux, le prÃ©sident a indiquÃ© qu'il chargerait le secrÃ©taire Ã  la DÃ©fense d'entamer le processus d'identification et de publication de ces documents. Le prÃ©texte invoquÃ© fut une dÃ©claration de Barack Obama, qui avait admis la semaine prÃ©cÃ©dente, lors d'un podcast : Â« Les extraterrestres existent, mais je n'en ai jamais vu. Â» L'ancien prÃ©sident ajouta qu'il ne croyait pas Ã  l'existence d'une base souterraine dans la Zone 51, Ã  moins qu'il ne s'agisse d'un complot d'une telle ampleur qu'il ait Ã©tÃ© dissimulÃ© mÃªme au chef de l'Ã‰tat. Trump rÃ©agit aussitÃ´t, accusant son prÃ©dÃ©cesseur de divulgation d'informations classifiÃ©es et suggÃ©rant qu'il pourrait lui-mÃªme le Â« tirer d'affaire Â» en dÃ©classifiant les documents en question. Le moment choisi pour cette dÃ©cision n'a pas Ã©chappÃ© aux commentateurs politiques. Trump fait actuellement face Ã  une vague croissante de critiques concernant plusieurs affaires graves, notamment l'affaire Epstein. ParallÃ¨lement, les discussions se poursuivent sur sa politique tarifaire, qui pÃ©nalise les consommateurs amÃ©ricains, et sur l'impasse des nÃ©gociations visant Ã  mettre fin Ã  la guerre en Ukraine. De plus, des allÃ©gations de nÃ©potisme et d'abus de pouvoir Ã  des fins personnelles pÃ¨sent sur lui.

Dans ce contexte, l'intÃ©rÃªt soudain pour les extraterrestres et les ovnis pourrait Ãªtre un exemple classique de diversion politique. Le sujet trouve un Ã©cho mÃ©diatique important, touchant un large public et relÃ©guant ainsi au second plan les questions plus gÃªnantes pour le prÃ©sident. Lara Trump, la belle-fille du prÃ©sident, a ajoutÃ© une dimension supplÃ©mentaire Ã  toute cette affaire en annonÃ§ant dans un podcast que Trump avait dÃ©jÃ  prÃ©parÃ© un discours sur les extraterrestres et qu'il le prononcerait Â« au moment opportun Â». La porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a commentÃ© en riant, ajoutant que ce serait une premiÃ¨re pour elle. Le sujet des OVNI a fait son retour dans l'actualitÃ© en 2017 lorsque d'anciens responsables du Pentagone ont diffusÃ© auprÃ¨s des mÃ©dias des images de la Marine montrant des objets non identifiÃ©s. En 2022, le CongrÃ¨s a tenu ses premiÃ¨res auditions sur le sujet en 50 ans. La plupart des signalements d'OVNI par l'armÃ©e restent inexpliquÃ©s, bien que les observations identifiÃ©es s'avÃ¨rent gÃ©nÃ©ralement totalement inoffensives. Une chose est sÃ»re : qu'il y ait des rÃ©vÃ©lations fracassantes dans les archives gouvernementales ou simplement de nouvelles photos prises par drone, Trump a rÃ©ussi Ã  faire parler le monde entier des extraterrestres, ne serait-ce qu'un instant, et non de ses problÃ¨mes.
