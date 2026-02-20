 Se connecter 
 Se connecter 
        
La PS6 sera-t-elle uniquement numÃ©rique, sans lecteur de disque ?
PubliÃ© le: 20/02/2026 @ 14:59:07: Par Nic007 Dans "Consoles"
ConsolesLa PS6 n'est pas encore une rÃ©alitÃ©, mais le dÃ©bat sur son avenir fait dÃ©jÃ  rage. Parmi les options les plus discutÃ©es figure une console entiÃ¨rement numÃ©rique , sans lecteur optique , ce qui marquerait une transition historique pour l'industrie et remettrait en question le marchÃ© des supports physiques. Shawn Layden , ancien PDG de PlayStation, s'est exprimÃ© sur le sujet, faisant part de sÃ©rieux doutes quant Ã  la faisabilitÃ© d'une telle initiative. Selon lui, le moment n'est pas encore venu de dire adieu aux disques. La principale raison rÃ©side dans la dimension mondiale de la marque PlayStation. Et les implications ne sont pas seulement technologiques, mais aussi stratÃ©giques. Dans une interview accordÃ©e Ã  Reece Â« Kiwi Talks Â» Reilly, Layden a expliquÃ© que, malgrÃ© la domination actuelle du numÃ©rique sur de nombreux marchÃ©s, Sony ne peut se permettre une transition complÃ¨te vers le tout numÃ©rique. Selon lui, la situation de Sony diffÃ¨re de celle de Microsoft avec la Xbox. Cette derniÃ¨re, d'aprÃ¨s Layden, est particuliÃ¨rement bien implantÃ©e dans un nombre limitÃ© de pays, notamment anglophones comme les Ã‰tats-Unis, le Canada et le Royaume-Uni. La PlayStation, quant Ã  elle, est la plateforme leader dans environ 170 pays Ã  travers le monde.

Et c'est prÃ©cisÃ©ment cette large diffusion qui constitue le nÅ“ud du problÃ¨me. Layden souligne que Sony doit se poser une question essentielle : si l'entreprise optait pour une distribution exclusivement numÃ©rique, quelle partie de son public ne pourrait plus la suivre ? Dans de nombreuses zones rurales du monde, l'accÃ¨s Ã  une connexion internet rapide et stable n'est pas garanti. De plus, certaines catÃ©gories d'utilisateurs â€“ comme le personnel militaire stationnÃ© sur des bases Ã  accÃ¨s internet limitÃ©, les professionnels et les athlÃ¨tes qui voyagent frÃ©quemment â€“ ??conservent pour les supports physiques une solution pratique et fiable. Selon Layden, la dÃ©cision de supprimer le lecteur de disque relÃ¨ve non seulement de l'innovation technologique, mais aussi de l'accessibilitÃ© au marchÃ©. Une console exclusivement numÃ©rique risquerait d'exclure les consommateurs ne disposant pas d'une connexion internet suffisamment performante pour tÃ©lÃ©charger des jeux volumineux. Pour une entreprise d'une telle envergure internationale, une telle exclusion pourrait entraÃ®ner une perte importante d'utilisateurs.

L'ancien cadre estime que Sony Ã©tudie la question et qu'il existe un seuil critique au-delÃ  duquel le marchÃ© sera prÃªt pour une transition complÃ¨te vers le numÃ©rique. Cependant, mÃªme en envisageant la prochaine gÃ©nÃ©ration de consoles, Layden juge improbable un abandon total du format physique. Le marchÃ© mondial de la PlayStation est trop vaste et diversifiÃ© pour une transition aussi radicale Ã  court terme. Dans cette optique, une stratÃ©gie hybride serait plus plausible. PlayStation pourrait adopter un modÃ¨le similaire Ã  celui de la PlayStation 5, proposant Ã  la fois une version physique et une version numÃ©rique, ou bien reproduire l'approche de la PlayStation 5 Pro, vendue en version numÃ©rique mais compatible avec un lecteur de disques vendu sÃ©parÃ©ment.
« Chrome se met Ã  jour et lutte contre le...
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
 20-02ConsolesNintendo dÃ©pose une demande de protection de marque pour Â« Nintendo Game Boy Â».
 16-02ConsolesD'aprÃ¨s une source bien connue, la PS6 ne disposera pas d'une architecture RDNA 5 complÃ¨te.
 16-02ConsolesNintendo tente de bloquer tous les Ã©mulateurs Nintendo Switch, d'Eden Ã  MeloNx.
 16-02ConsolesLes caractÃ©ristiques techniques de la nouvelle console Xbox ont Ã©tÃ© finalisÃ©es
 13-02ConsolesLa PlayStation 5 est dÃ©sormais disponible Ã  la location en Grande-Bretagne
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã  cette fonctionnalitÃ©

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rÃ©nove ou je construis ^^
Bavardages
SÃ©ries TV, vous regardez quoi?
Informations
Besoin dâ€™avis sur lâ€™UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problÃ¨me sur windows 10
RÃ©seaux et TÃ©lÃ©com
ProblÃ¨me wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh rÃ¢ge oh dÃ©sespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÃ‰CURITÃ‰ MACBOOK
Hardware
conseil matos rÃ©seau?
  ActualitÃ©s - Archives
 Consoles20-02
La PS6 sera-t-elle uniquement numÃ©rique, sans lecteur de disque ?
 Navigateurs20-02
Chrome se met Ã  jour et lutte contre le chaos : 3 nouvelles fonctionnalitÃ©s incontournables
 Google20-02
Gemini 3.1 Pro est arrivÃ© : dÃ©couvrez pourquoi lâ€™IA de Google est dÃ©sormais plus performante.
 Google20-02
Google Maps peut restreindre l'accÃ¨s aux photos et aux avis.
 Consoles20-02
Nintendo dÃ©pose une demande de protection de marque pour Â« Nintendo Game Boy Â».
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 ActualitÃ©s
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page