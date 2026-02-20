La PS6 sera-t-elle uniquement numÃ©rique, sans lecteur de disque ?

La PS6 n'est pas encore une rÃ©alitÃ©, mais le dÃ©bat sur son avenir fait dÃ©jÃ rage. Parmi les options les plus discutÃ©es figure une console entiÃ¨rement numÃ©rique , sans lecteur optique , ce qui marquerait une transition historique pour l'industrie et remettrait en question le marchÃ© des supports physiques. Shawn Layden , ancien PDG de PlayStation, s'est exprimÃ© sur le sujet, faisant part de sÃ©rieux doutes quant Ã la faisabilitÃ© d'une telle initiative. Selon lui, le moment n'est pas encore venu de dire adieu aux disques. La principale raison rÃ©side dans la dimension mondiale de la marque PlayStation. Et les implications ne sont pas seulement technologiques, mais aussi stratÃ©giques. Dans une interview accordÃ©e Ã Reece Â« Kiwi Talks Â» Reilly, Layden a expliquÃ© que, malgrÃ© la domination actuelle du numÃ©rique sur de nombreux marchÃ©s, Sony ne peut se permettre une transition complÃ¨te vers le tout numÃ©rique. Selon lui, la situation de Sony diffÃ¨re de celle de Microsoft avec la Xbox. Cette derniÃ¨re, d'aprÃ¨s Layden, est particuliÃ¨rement bien implantÃ©e dans un nombre limitÃ© de pays, notamment anglophones comme les Ã‰tats-Unis, le Canada et le Royaume-Uni. La PlayStation, quant Ã elle, est la plateforme leader dans environ 170 pays Ã travers le monde.
Et c'est prÃ©cisÃ©ment cette large diffusion qui constitue le nÅ“ud du problÃ¨me. Layden souligne que Sony doit se poser une question essentielle : si l'entreprise optait pour une distribution exclusivement numÃ©rique, quelle partie de son public ne pourrait plus la suivre ? Dans de nombreuses zones rurales du monde, l'accÃ¨s Ã une connexion internet rapide et stable n'est pas garanti. De plus, certaines catÃ©gories d'utilisateurs â€“ comme le personnel militaire stationnÃ© sur des bases Ã accÃ¨s internet limitÃ©, les professionnels et les athlÃ¨tes qui voyagent frÃ©quemment â€“ ??conservent pour les supports physiques une solution pratique et fiable. Selon Layden, la dÃ©cision de supprimer le lecteur de disque relÃ¨ve non seulement de l'innovation technologique, mais aussi de l'accessibilitÃ© au marchÃ©. Une console exclusivement numÃ©rique risquerait d'exclure les consommateurs ne disposant pas d'une connexion internet suffisamment performante pour tÃ©lÃ©charger des jeux volumineux. Pour une entreprise d'une telle envergure internationale, une telle exclusion pourrait entraÃ®ner une perte importante d'utilisateurs.
L'ancien cadre estime que Sony Ã©tudie la question et qu'il existe un seuil critique au-delÃ duquel le marchÃ© sera prÃªt pour une transition complÃ¨te vers le numÃ©rique. Cependant, mÃªme en envisageant la prochaine gÃ©nÃ©ration de consoles, Layden juge improbable un abandon total du format physique. Le marchÃ© mondial de la PlayStation est trop vaste et diversifiÃ© pour une transition aussi radicale Ã court terme. Dans cette optique, une stratÃ©gie hybride serait plus plausible. PlayStation pourrait adopter un modÃ¨le similaire Ã celui de la PlayStation 5, proposant Ã la fois une version physique et une version numÃ©rique, ou bien reproduire l'approche de la PlayStation 5 Pro, vendue en version numÃ©rique mais compatible avec un lecteur de disques vendu sÃ©parÃ©ment.
Et c'est prÃ©cisÃ©ment cette large diffusion qui constitue le nÅ“ud du problÃ¨me. Layden souligne que Sony doit se poser une question essentielle : si l'entreprise optait pour une distribution exclusivement numÃ©rique, quelle partie de son public ne pourrait plus la suivre ? Dans de nombreuses zones rurales du monde, l'accÃ¨s Ã une connexion internet rapide et stable n'est pas garanti. De plus, certaines catÃ©gories d'utilisateurs â€“ comme le personnel militaire stationnÃ© sur des bases Ã accÃ¨s internet limitÃ©, les professionnels et les athlÃ¨tes qui voyagent frÃ©quemment â€“ ??conservent pour les supports physiques une solution pratique et fiable. Selon Layden, la dÃ©cision de supprimer le lecteur de disque relÃ¨ve non seulement de l'innovation technologique, mais aussi de l'accessibilitÃ© au marchÃ©. Une console exclusivement numÃ©rique risquerait d'exclure les consommateurs ne disposant pas d'une connexion internet suffisamment performante pour tÃ©lÃ©charger des jeux volumineux. Pour une entreprise d'une telle envergure internationale, une telle exclusion pourrait entraÃ®ner une perte importante d'utilisateurs.
L'ancien cadre estime que Sony Ã©tudie la question et qu'il existe un seuil critique au-delÃ duquel le marchÃ© sera prÃªt pour une transition complÃ¨te vers le numÃ©rique. Cependant, mÃªme en envisageant la prochaine gÃ©nÃ©ration de consoles, Layden juge improbable un abandon total du format physique. Le marchÃ© mondial de la PlayStation est trop vaste et diversifiÃ© pour une transition aussi radicale Ã court terme. Dans cette optique, une stratÃ©gie hybride serait plus plausible. PlayStation pourrait adopter un modÃ¨le similaire Ã celui de la PlayStation 5, proposant Ã la fois une version physique et une version numÃ©rique, ou bien reproduire l'approche de la PlayStation 5 Pro, vendue en version numÃ©rique mais compatible avec un lecteur de disques vendu sÃ©parÃ©ment.
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
16-02ConsolesD'aprÃ¨s une source bien connue, la PS6 ne disposera pas d'une architecture RDNA 5 complÃ¨te.
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã cette fonctionnalitÃ©