Chrome se met Ã  jour et lutte contre le chaos : 3 nouvelles fonctionnalitÃ©s incontournables

Chrome se met Ã  jour et lutte contre le chaos : 3 nouvelles fonctionnalitÃ©s in...
PubliÃ© le: 20/02/2026 @ 14:16:54: Par Nic007 Dans "Navigateurs"
NavigateursLorsque nous passons la majeure partie de notre journÃ©e dans notre navigateur , chaque petite amÃ©lioration fait la diffÃ©rence entre une session de travail fluide et un Ã©niÃ¨me tour dans le labyrinthe d' onglets et de tÃ©lÃ©chargements Ã©pars . Avec les derniÃ¨res innovations de Chrome , Google souhaite Ã©liminer ces frictions quotidiennes grÃ¢ce Ã  trois fonctionnalitÃ©s visant Ã  rendre la gestion des fenÃªtres , des documents PDF et des fichiers enregistrÃ©s dans Google Drive plus fluide . Google a anticipÃ© la nouvelle dans son blog habituel : pour le moment, elles ne sont pas encore disponibles , mais nous supposons quâ€™elles le seront bientÃ´t. La nouvelle vue fractionnÃ©e de Chrome est conÃ§ue pour ceux qui se retrouvent souvent Ã  jongler entre les mÃªmes deux onglets , perdant ainsi du temps et de la concentration. Avec l'affichage fractionnÃ©, vous pouvez placer deux onglets cÃ´te Ã  cÃ´te dans la mÃªme fenÃªtre, crÃ©ant ainsi un espace de travail unique oÃ¹ vous pouvez gÃ©rer simultanÃ©ment, par exemple, une page de documentation et une application Web, ou une vidÃ©o YouTube et un document de notes . L'objectif du mode split view est de rÃ©duire le nombre de fenÃªtres ouvertes et de limiter les changements constants de contexte, facilitant ainsi le maintien de la concentration sur les tÃ¢ches en cours. Lors des premiers tests, les utilisateurs l'ont utilisÃ© Ã  des fins diverses : un enseignant l'a utilisÃ© pour faciliter la correction des copies en classe, d'autres pour prendre des notes en regardant des vidÃ©os et certains dÃ©veloppeurs pour garder la documentation Ã  portÃ©e de main pendant qu'ils Ã©crivent du code .

Le visualiseur PDF intÃ©grÃ© Ã  Chrome est dÃ©jÃ  un outil populaire pour ouvrir rapidement des documents, mais jusquâ€™Ã  prÃ©sent, il lui manquait une fonctionnalitÃ© trÃ¨s demandÃ©e : les annotations . Avec sa derniÃ¨re version, Chrome vous permet de surligner du texte et d'ajouter des notes directement aux fichiers PDF, sans avoir Ã  tÃ©lÃ©charger le fichier et Ã  l'ouvrir dans une autre application juste pour insÃ©rer un commentaire rapide. Cette fonctionnalitÃ© est parfaitement adaptÃ©e Ã  diverses situations quotidiennes : insÃ©rer rapidement une signature numÃ©rique sur un document, relire un rapport de travail , annoter un plan de cours ou souligner des passages importants dans un document personnel . Ainsi, le navigateur devient un point unique pour consulter et rÃ©viser les fichiers PDF, rÃ©duisant les Ã©tapes inutiles et le risque de se retrouver avec plusieurs versions du mÃªme fichier Ã©parpillÃ©es dans diffÃ©rents dossiers.

La gestion des tÃ©lÃ©chargements est un autre point crucial : il arrive souvent que lâ€™on tÃ©lÃ©charge un PDF important et que lâ€™on perde ensuite du temps Ã  chercher dans quel dossier il a atterri. La nouvelle fonctionnalitÃ© Â« Enregistrer sur Google Drive Â» de Chrome entre en jeu ici, vous permettant d'envoyer des PDF directement sur Drive sans avoir Ã  les enregistrer localement puis Ã  les tÃ©lÃ©charger manuellement. Les documents sont enregistrÃ©s dans un dossier dÃ©diÃ© appelÃ© Â« EnregistrÃ©s depuis Chrome Â» au sein de Google Drive, ce qui leur permet de rester organisÃ©s , facilement consultables et accessibles depuis n'importe quel appareil connectÃ© au mÃªme compte. Cette intÃ©gration vise Ã  rÃ©duire le nombre de copies en double et Ã  indiquer plus clairement oÃ¹ se trouvent les fichiers que nous jugeons vraiment importants , tout en maintenant une sauvegarde automatique dans le cloud.
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page