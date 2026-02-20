Gemini 3.1 Pro est arrivÃ© : dÃ©couvrez pourquoi lâ€™IA de Google est dÃ©sormais plus performante.

Google prÃ©sente en avant-premiÃ¨re Gemini 3.1 Pro dans plusieurs contextes, avec l'idÃ©e de couvrir immÃ©diatement les besoins des consommateurs et des professionnels . Pour les dÃ©veloppeurs , le modÃ¨le est disponible en avant-premiÃ¨re via l' API Gemini dans Google AI Studio , via l'interface de ligne de commande Gemini , sur la plateforme de dÃ©veloppement d'agents Google Antigravity et dans Android Studio . Il constitue ainsi une base pour la crÃ©ation d'applications et de flux de travail plus structurÃ©s, en intÃ©grant directement le modÃ¨le au cycle de dÃ©veloppement . Pour les entreprises , Gemini 3.1 Pro est disponible dans Vertex AI et Gemini Enterprise , c'est-Ã -dire dans des environnements oÃ¹ les entreprises gÃ¨rent dÃ©jÃ leurs modÃ¨les, leurs donnÃ©es et leurs intÃ©grations avec leurs propres systÃ¨mes. Cela leur permet d'exploiter de nouvelles capacitÃ©s de raisonnement pour des cas d'usage mÃ©tier, tout en conservant les outils de gestion et de contrÃ´le propres au monde de l'entreprise. CÃ´tÃ© consommateurs , ce modÃ¨le rejoint l' application Gemini et NotebookLM , la plateforme de Google pour le travail guidÃ© sur les documents et le contenu. Dans les deux cas, l'accÃ¨s Ã Gemini 3.1 Pro est offert aux abonnÃ©s des formules Google AI Pro et Ultra , avec des limites supÃ©rieures Ã celles des versions de base du service. En bref, Google positionne 3.1 Pro comme un modÃ¨le de rÃ©fÃ©rence transversal : de lâ€™expÃ©rimentation des dÃ©veloppeurs aux scÃ©narios dâ€™entreprise, y compris les utilisateurs les plus exigeants travaillant avec des textes et des documents complexes.
Par rapport aux modÃ¨les prÃ©cÃ©dents de la sÃ©rie Gemini 3 , la version 3.1 Pro se concentre explicitement sur le raisonnement . Google le dÃ©crit comme une nouvelle base de rÃ©fÃ©rence pour la rÃ©solution de problÃ¨mes complexes, un modÃ¨le de rÃ©fÃ©rence sur lequel s'appuyer pour construire des cas d'utilisation plus ambitieux. Ce bond en avant se manifeste Ã©galement dans les tests de performance . Sur le test ARC-AGI-2 , qui Ã©value la capacitÃ© d'un modÃ¨le Ã apprÃ©hender des schÃ©mas logiques inÃ©dits , le Gemini 3.1 Pro obtient un score vÃ©rifiÃ© de 77,1 % . Selon Google, ce rÃ©sultat est plus du double de celui du Gemini 3 Pro sur ce mÃªme test, ce qui tÃ©moigne clairement de l'excellente capacitÃ© de gÃ©nÃ©ralisation du modÃ¨le Ã des tÃ¢ches jamais vues auparavant. Lâ€™accent reste cependant mis sur lâ€™application pratique : le modÃ¨le ne se limite pas Ã la gÃ©nÃ©ration de texte, mais tente dâ€™utiliser ce niveau de raisonnement pour connecter le code , les interfaces , les donnÃ©es et le contenu crÃ©atif en un flux cohÃ©rent unique. L'un des exemples les plus intÃ©ressants concerne la gÃ©nÃ©ration d'animations . Gemini 3.1 Pro peut crÃ©er des SVG animÃ©s prÃªts pour le web Ã partir d'une simple description textuelle. Ces animations sont entiÃ¨rement rÃ©alisÃ©es en code et non sous forme de vidÃ©os ou d'images raster : cela permet un rendu net Ã toutes les Ã©chelles et, en mÃªme temps, des fichiers beaucoup plus petits que les formats vidÃ©o traditionnels.
Dans le domaine des systÃ¨mes complexes , Google prÃ©sente une Ã©tude de cas oÃ¹ le modÃ¨le configure un tableau de bord aÃ©rospatial en temps rÃ©el . Gemini 3.1 Pro parvient Ã se connecter Ã un flux de tÃ©lÃ©mÃ©trie public pour visualiser l' orbite de la Station spatiale internationale , en gÃ©rant l'intÃ©gration de l'API et en la traduisant en un tableau de bord lisible . La valeur ajoutÃ©e rÃ©side ici non seulement dans le code gÃ©nÃ©rÃ©, mais aussi dans la capacitÃ© Ã connecter une source de donnÃ©es complexe Ã une interface comprÃ©hensible. On trouve Ã©galement un exemple de conception interactive plus avancÃ©e : le modÃ¨le gÃ©nÃ¨re un vol dâ€™Ã©tourneaux en 3D , une simulation du mouvement de cette volÃ©e dâ€™oiseaux. Outre la crÃ©ation de la scÃ¨ne visuelle, Gemini 3.1 Pro offre une expÃ©rience immersive grÃ¢ce Ã une commande manuelle et une bande-son gÃ©nÃ©rative qui Ã©volue en fonction des mouvements de Â« vol Â». En matiÃ¨re de crÃ©ativitÃ© appliquÃ©e au code , le modÃ¨le parvient Ã transformer des thÃ¨mes littÃ©raires en projets fonctionnels. Dans l'exemple citÃ©, Gemini 3.1 Pro crÃ©e un site portfolio moderne inspirÃ© des Â« Hauts de Hurlevent Â» d' Emily BrontÃ« : il ne se contente pas de rÃ©sumer le roman, mais utilise l'atmosphÃ¨re du texte pour dÃ©finir une interface contemporaine qui cherche Ã reflÃ©ter le caractÃ¨re de l'hÃ©roÃ¯ne. L'Ã©tape clÃ© rÃ©side ici dans le lien Ã©tabli entre l'analyse du contenu et les choix de conception . Dans tous ces cas, le point commun est l'utilisation du modÃ¨le comme pont entre les descriptions de haut niveau et les rÃ©sultats concrets, combinant logique , code et expÃ©rience utilisateur .
Gemini 3.1 Pro est disponible en avant-premiÃ¨re . Google Ã©voque explicitement une phase de validation des nouvelles fonctionnalitÃ©s, afin de recueillir des retours et de poursuivre le dÃ©veloppement de fonctionnalitÃ©s telles que des flux d'agents plus ambitieux , avant sa mise Ã disposition gÃ©nÃ©rale. Dans l' application Gemini , le modÃ¨le est distribuÃ© avec des limites plus Ã©levÃ©es pour les utilisateurs des abonnements Google AI Pro et Ultra , tandis que sur NotebookLM, l'accÃ¨s Ã Gemini 3.1 Pro est exclusivement rÃ©servÃ© aux abonnÃ©s de ces mÃªmes abonnements. Pour les dÃ©veloppeurs et les entreprises , un accÃ¨s en avant-premiÃ¨re est disponible via l'API Gemini (via AI Studio , Antigravity , Gemini CLI et Android Studio ) ainsi que les plateformes Vertex AI et Gemini Enterprise . Google associe directement cette version aux retours d'expÃ©rience reÃ§us aprÃ¨s le lancement du Gemini 3 Pro en novembre, soulignant ainsi que le rythme de dÃ©veloppement est dÃ©terminÃ© par ces retours et les rÃ©sultats des tests. L'entreprise s'engage Ã poursuivre les amÃ©liorations progressives Ã mesure que le modÃ¨le est testÃ© en conditions rÃ©elles.
