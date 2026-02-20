Google Maps peut restreindre l'accÃ¨s aux photos et aux avis.

Vous pouvez utiliser Google Maps sans vous connecter Ã votre compte Google. Il vous suffit de consulter le site web ou d'ouvrir l'application pour rechercher un restaurant, obtenir un itinÃ©raire ou visualiser un lieu prÃ©cis sur la carte. C'est une solution pratique pour ceux qui ne souhaitent pas se connecter ou qui utilisent le service occasionnellement. Cependant, il existe certaines limitations. Sans compte, vous ne pourrez pas consulter vos lieux enregistrÃ©s ni votre historique de voyages rÃ©cents, par exemple. Il semblerait d'ailleurs que cette liste soit dÃ©sormais plus longue. Certains utilisateurs ont constatÃ© que, lors de la consultation des photos d'un lieu sÃ©lectionnÃ© sans se connecter, une seule photo est disponible. La galerie complÃ¨te n'apparaÃ®t qu'aprÃ¨s connexion. Pour des lieux populaires comme la Statue de la LibertÃ©, la diffÃ©rence est flagrante. Une fois connectÃ©, vous pouvez parcourir de nombreuses photos ajoutÃ©es par d'autres utilisateurs. Sans compte, l'application Plans n'affiche qu'une seule photo, sans possibilitÃ© d'en consulter d'autres. Qu'il s'agisse d'un monument cÃ©lÃ¨bre, d'un restaurant ou de tout autre lieu frÃ©quentÃ©, le problÃ¨me reste le mÃªme, d'aprÃ¨s les tÃ©moignages des utilisateurs.
Un problÃ¨me similaire se pose pour les avis. Les avis et les notes se trouvent gÃ©nÃ©ralement dans une barre latÃ©rale oÃ¹ vous pouvez lire les commentaires des autres utilisateurs et voir leur note moyenne. Sans se connecter, cette section peut ne pas apparaÃ®tre du tout. On ignore pour l'instant s'il s'agit d'une modification intentionnelle de la part de Google ou d'un bug temporaire. L'entreprise n'a pas encore fait de commentaire Ã ce sujet. Toutefois, il est probable que cela implique des restrictions supplÃ©mentaires pour les personnes ne possÃ©dant pas de compte.
