 Se connecter 
 Se connecter 
        
Google Maps peut restreindre l'accÃ¨s aux photos et aux avis.
PubliÃ© le: 20/02/2026 @ 14:13:10: Par Nic007 Dans "Google"
GoogleVous pouvez utiliser Google Maps sans vous connecter Ã  votre compte Google. Il vous suffit de consulter le site web ou d'ouvrir l'application pour rechercher un restaurant, obtenir un itinÃ©raire ou visualiser un lieu prÃ©cis sur la carte. C'est une solution pratique pour ceux qui ne souhaitent pas se connecter ou qui utilisent le service occasionnellement. Cependant, il existe certaines limitations. Sans compte, vous ne pourrez pas consulter vos lieux enregistrÃ©s ni votre historique de voyages rÃ©cents, par exemple. Il semblerait d'ailleurs que cette liste soit dÃ©sormais plus longue. Certains utilisateurs ont constatÃ© que, lors de la consultation des photos d'un lieu sÃ©lectionnÃ© sans se connecter, une seule photo est disponible. La galerie complÃ¨te n'apparaÃ®t qu'aprÃ¨s connexion. Pour des lieux populaires comme la Statue de la LibertÃ©, la diffÃ©rence est flagrante. Une fois connectÃ©, vous pouvez parcourir de nombreuses photos ajoutÃ©es par d'autres utilisateurs. Sans compte, l'application Plans n'affiche qu'une seule photo, sans possibilitÃ© d'en consulter d'autres. Qu'il s'agisse d'un monument cÃ©lÃ¨bre, d'un restaurant ou de tout autre lieu frÃ©quentÃ©, le problÃ¨me reste le mÃªme, d'aprÃ¨s les tÃ©moignages des utilisateurs.

Un problÃ¨me similaire se pose pour les avis. Les avis et les notes se trouvent gÃ©nÃ©ralement dans une barre latÃ©rale oÃ¹ vous pouvez lire les commentaires des autres utilisateurs et voir leur note moyenne. Sans se connecter, cette section peut ne pas apparaÃ®tre du tout. On ignore pour l'instant s'il s'agit d'une modification intentionnelle de la part de Google ou d'un bug temporaire. L'entreprise n'a pas encore fait de commentaire Ã  ce sujet. Toutefois, il est probable que cela implique des restrictions supplÃ©mentaires pour les personnes ne possÃ©dant pas de compte.
Gemini 3.1 Pro est arrivÃ© : dÃ©couvrez ... »« Nintendo dÃ©pose une demande de protecti...
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
 20-02GoogleGemini 3.1 Pro est arrivÃ© : dÃ©couvrez pourquoi lâ€™IA de Google est dÃ©sormais plus performante.
 19-02GoogleGoogle Gemini crÃ©e de la musique Ã  partir de vos photos : Lyria 3 bientÃ´t disponible
 18-02GoogleGoogle I/O 2026 a une date : Gemini et Android sont au cÅ“ur de tout.
 17-02GoogleGoogle Meet se divise : vous pouvez enfin sÃ©parer les vidÃ©os et les diapositives.
 13-02GoogleVous lisez Google Docs ? Non, Gemini rÃ©sumera tout oralement.
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã  cette fonctionnalitÃ©

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rÃ©nove ou je construis ^^
Bavardages
SÃ©ries TV, vous regardez quoi?
Informations
Besoin dâ€™avis sur lâ€™UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problÃ¨me sur windows 10
RÃ©seaux et TÃ©lÃ©com
ProblÃ¨me wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh rÃ¢ge oh dÃ©sespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÃ‰CURITÃ‰ MACBOOK
Hardware
conseil matos rÃ©seau?
  ActualitÃ©s - Archives
 Consoles20-02
La PS6 sera-t-elle uniquement numÃ©rique, sans lecteur de disque ?
 Navigateurs20-02
Chrome se met Ã  jour et lutte contre le chaos : 3 nouvelles fonctionnalitÃ©s incontournables
 Google20-02
Gemini 3.1 Pro est arrivÃ© : dÃ©couvrez pourquoi lâ€™IA de Google est dÃ©sormais plus performante.
 Google20-02
Google Maps peut restreindre l'accÃ¨s aux photos et aux avis.
 Consoles20-02
Nintendo dÃ©pose une demande de protection de marque pour Â« Nintendo Game Boy Â».
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 ActualitÃ©s
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page