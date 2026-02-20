Nintendo dÃ©pose une demande de protection de marque pour Â« Nintendo Game Boy Â».

Nintendo a dÃ©posÃ© une demande d'enregistrement de marque au BrÃ©sil pour le nom et le logo Â« Nintendo Game Boy Â», selon un article d' Universo Nintendo . Le brevet a Ã©tÃ© publiÃ© le 10 fÃ©vrier 2026 et se trouve actuellement en phase d'attente d'opposition. La pÃ©riode d'opposition publique est donc ouverte. En vertu de la loi brÃ©silienne, les tiers disposent gÃ©nÃ©ralement de 60 jours pour s'opposer Ã l'enregistrement s'ils estiment que leurs droits sont enfreints. Concernant la console, il semblerait que Nintendo s'apprÃªte Ã commercialiser une console portable appelÃ©e Â« Game Boy Classic Edition Â», dotÃ©e de nouvelles fonctionnalitÃ©s et d'une bibliothÃ¨que de jeux intÃ©grÃ©e. L'information reste toutefois Ã confirmer ; Nintendo n'a pas encore fait de commentaire.
