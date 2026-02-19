 Se connecter 
Windows 11 intégrera encore plus d'outils d'IA.
Publié le: 19/02/2026 @ 19:10:12: Par Nic007 Dans "Windows"
WindowsMicrosoft a présenté de nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle pour Windows 11. La nouvelle interface, baptisée « Ask Copilot », est une option qui peut remplacer la recherche Windows standard. Une fois activée, elle se connecte aux services Microsoft 365 et permet d'appeler des agents spéciaux directement depuis la barre des tâches en saisissant le symbole « @ », comme lorsqu'on mentionne une personne dans une conversation. Par exemple, l'un de ces agents, Chercheur, peut effectuer des recherches avancées en arrière-plan pendant 10 minutes ou plus, la progression étant indiquée par de petits indicateurs dans la barre des tâches, similaires à ceux utilisés pour les téléchargements de fichiers.

Bien que ce projet semble contredire les récentes déclarations de l'entreprise concernant la réduction de sa stratégie « IA omniprésente », cette intégration faisait initialement partie des plans à long terme de Microsoft. Outre les modifications apportées à la barre des tâches, l'entreprise ajoute un bouton Copilot à l'Explorateur de fichiers, affichant des résumés et des informations contextuelles pertinentes pour les documents partagés synchronisés, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir une application distincte. Plutôt que de rediriger les utilisateurs vers une application Copilot séparée, Microsoft souhaite intégrer l'assistant IA directement aux éléments Windows qu'ils utilisent quotidiennement. Cependant, cette approche ne séduira pas tous les utilisateurs, notamment ceux qui sont lassés de l'IA.
