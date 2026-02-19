AMD se prépare déjà à lancer les processeurs de la génération Ryzen 500.

Les APU Ryzen série 500 de nouvelle génération d'AMD, incluant les SoC Medusa Point et Medusa Halo, prennent progressivement forme. Par exemple, de nombreuses informations concernant la partie graphique intégrée du Medusa Point ont été révélées aujourd'hui. Selon des sources internes, le Medusa Point intégrera une variante de l'architecture RDNA 4 appelée RDNA 4m, probablement une version mobile destinée aux ordinateurs portables et aux mini-PC. Le Medusa Halo, quant à lui, exploitera la microarchitecture graphique RDNA 5 de nouvelle génération, également connue sous le nom d'UDNA. Le Medusa Point devient ainsi la première plateforme de bureau à intégrer exclusivement la variante RDNA 4m de RDNA 4.
En termes de configuration système globale, AMD vise des cœurs Zen 6 pour les deux versions de Medusa. Les différences entre les modèles Point et Halo seront probablement similaires à celles de la génération actuelle d'APU : le Medusa Point combinera des cœurs Zen 6 et Zen 6c, tandis que le Medusa Halo, plus puissant, intégrera un cluster Zen 6 unique pour une puissance de calcul maximale. Il a également été récemment révélé que la plateforme passera à la mémoire LPDDR6, offrant une bande passante mémoire supérieure de 50 % à celle de la LPDDR5X actuelle. À noter que cette génération est la première d'AMD à abandonner les graphiques intégrés basés sur RDNA 3.5 dans les années à venir. L'entreprise prévoit de prendre en charge les iGPU basés sur RDNA 3.5 jusqu'en 2029, de sorte que la plupart des acheteurs d'ordinateurs portables bénéficieront des mêmes performances graphiques que les processeurs Ryzen AI des séries 300 et 400 actuelles.
