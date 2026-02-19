 Se connecter 
 Se connecter 
        
AMD se prépare déjà à lancer les processeurs de la génération Ryzen 500.
Publié le: 19/02/2026 @ 19:09:45: Par Nic007 Dans "AMD"
AMDLes APU Ryzen série 500 de nouvelle génération d'AMD, incluant les SoC Medusa Point et Medusa Halo, prennent progressivement forme. Par exemple, de nombreuses informations concernant la partie graphique intégrée du Medusa Point ont été révélées aujourd'hui. Selon des sources internes, le Medusa Point intégrera une variante de l'architecture RDNA 4 appelée RDNA 4m, probablement une version mobile destinée aux ordinateurs portables et aux mini-PC. Le Medusa Halo, quant à lui, exploitera la microarchitecture graphique RDNA 5 de nouvelle génération, également connue sous le nom d'UDNA. Le Medusa Point devient ainsi la première plateforme de bureau à intégrer exclusivement la variante RDNA 4m de RDNA 4.

En termes de configuration système globale, AMD vise des cœurs Zen 6 pour les deux versions de Medusa. Les différences entre les modèles Point et Halo seront probablement similaires à celles de la génération actuelle d'APU : le Medusa Point combinera des cœurs Zen 6 et Zen 6c, tandis que le Medusa Halo, plus puissant, intégrera un cluster Zen 6 unique pour une puissance de calcul maximale. Il a également été récemment révélé que la plateforme passera à la mémoire LPDDR6, offrant une bande passante mémoire supérieure de 50 % à celle de la LPDDR5X actuelle. À noter que cette génération est la première d'AMD à abandonner les graphiques intégrés basés sur RDNA 3.5 dans les années à venir. L'entreprise prévoit de prendre en charge les iGPU basés sur RDNA 3.5 jusqu'en 2029, de sorte que la plupart des acheteurs d'ordinateurs portables bénéficieront des mêmes performances graphiques que les processeurs Ryzen AI des séries 300 et 400 actuelles.
Windows 11 intégrera encore plus d'outi... »« Linux 7.0 accélère considérablement l...
Plus d'actualités dans cette catégorie
 13-02AMDAMD a conquis 40 % du marché des processeurs pour serveurs.
 11-02AMDLes nouveaux processeurs AMD prendront en charge la mémoire LPDDR6.
 10-02AMDAMD ne publiera pas FSR 4 pour les anciennes cartes graphiques.
 04-02AMDLes cartes graphiques AMD vont devenir beaucoup plus chères.
 03-02AMDLes processeurs de nouvelle génération d'AMD disposeront de plus de cœurs.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
  Actualités - Archives
 Windows19-02
Windows 11 intégrera encore plus d'outils d'IA.
 AMD19-02
AMD se prépare déjà à lancer les processeurs de la génération Ryzen 500.
 Linux19-02
Linux 7.0 accélère considérablement le travail avec la mémoire cache du PC.
 Jeux Vidéos19-02
Resident Evil 3 Remake : un moddeur a l'intention de restaurer tout le contenu coupé par Capcom.
 Internet19-02
WordPress lance une IA intégrée : l’assistant qui construit votre site
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page