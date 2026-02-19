 Se connecter 
Linux 7.0 accélère considérablement le travail avec la mémoire cache du PC.
Publié le: 19/02/2026 @ 19:09:14: Par Nic007 Dans "Linux"
LinuxLa dernière version du noyau Linux 7.0 a considérablement accéléré la libération de la mémoire système utilisée pour la mise en cache des fichiers volumineux. D'après les messages publiés sur la liste de diffusion des développeurs du noyau, le nouveau correctif, préparé pour la fenêtre d'intégration de Linux 7.0, a démontré une augmentation de 75 % de la vitesse de libération de la mémoire lors des tests. Dans un test de performance, les développeurs ont alloué 10 Go de données liées à un fichier, puis en ont libéré 8 Go. Sur un serveur Arm64 à 32 cœurs, le processus s'est exécuté environ 75 % plus rapidement que la version précédente de Linux, tandis que sur un système x86, le gain de vitesse a dépassé les 50 %.

Imaginez un système exécutant une base de données volumineuse ou une autre tâche gourmande en mémoire : le noyau peut stocker des dizaines, voire des centaines de gigaoctets de données de fichiers fréquemment consultés en RAM, offrant ainsi un accès nettement plus rapide qu'une lecture depuis le stockage. Lorsque la mémoire est saturée et qu'il est nécessaire de libérer du cache, ce processus est considérablement accéléré. Si les utilisateurs lambda ne remarqueront probablement pas la différence, pour les hyperscalers, le calcul haute performance, l'IA et autres scénarios à forte intensité de données, cela représente un gain de performance significatif. De plus, il est à noter que les développeurs de ce système d'exploitation ont une fois de plus privilégié l'optimisation aux nouvelles fonctionnalités, tandis que Microsoft s'efforce toujours d'intégrer l'IA à Windows, même si beaucoup n'en ont pas besoin.
Linux 7.0 accélère considérablement le travail avec la mémoire cache du PC.
