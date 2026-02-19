WordPress lance une IA intégrée : l’assistant qui construit votre site

WordPress ajoute une nouvelle dimension à la gestion de sites grâce à WordPress AI Assistant , un outil intégré qui promet de prendre en charge de nombreuses tâches de création , de rédaction et de conception directement depuis votre tableau de bord. Cette nouvelle fonctionnalité s'applique particulièrement aux sites disposant de forfaits Business et Commerce , qui peuvent activer l'assistant sans frais supplémentaires, tout en conservant le contrôle du flux de travail déjà familier au sein de l'éditeur , de la bibliothèque multimédia et du bloc-notes . La caractéristique la plus remarquable de WordPress AI Assistant est son intégration directe à votre site : il ne s’agit pas d’un outil externe, mais d’une fonction qui fonctionne au sein de l’ interface WordPress.com , en utilisant le contenu et la mise en page déjà présents comme contexte . Ainsi, plus besoin de jongler entre les applications, de copier-coller ou de gérer des invites compliquées : l’assistant peut intervenir là où vous modifiez déjà les blocs, le texte et les images, en suivant la structure que vous avez choisie pour votre site. L'accès est réservé aux sites des formules Business ou Commerce , avec possibilité d'activation manuelle, tandis que les sites créés à l'aide du générateur de sites web IA bénéficient d'une activation automatique de l'assistant, quelle que soit la formule choisie.
Au sein de l' éditeur , l'assistant intervient à plusieurs niveaux : de la structure globale du site aux pages individuelles, jusqu'à l'optimisation des textes et des blocs. L'objectif est de vous permettre de modifier les mises en page , les styles et les motifs à l'aide de requêtes en langage naturel. Vous pouvez demander des modifications à l'apparence d'une section, par exemple pour la rendre plus « moderne » et « spacieuse », ou pour changer les couleurs du site afin qu'elles soient plus « vives » et « audacieuses ». L'assistant propose également de nouvelles options de police avec un aspect plus « épuré » et « professionnel ». Côté contenu, l'assistant peut ajouter des sections (comme une section « Témoignages » sous un bloc existant) ou créer des pages entières, comme une page « Contact » . Il peut également reformuler le texte avec un ton plus assuré , traduire des sections de pages, suggérer des titres alternatifs et même générer des images (comme une image de croissant pour un article de blog) directement à partir du flux de rédaction. Dans la médiathèque, l'assistant se concentre sur les images. Vous pouvez y créer de nouvelles images ou modifier celles existantes, tout en respectant l' identité visuelle et le style du site.
Le système vous permet de spécifier les formats d'image , les proportions et les styles , vous offrant ainsi un contrôle plus précis sur le résultat final. L'assistant prend en charge les requêtes descriptives, comme la génération d'une image d'un chat tricolore lisant un livre , ou des modifications spécifiques d'images existantes. Parmi ces fonctionnalités, on peut citer la conversion d'une photo en noir et blanc ou le remplacement d'un élément, comme la transformation d'une pile de crêpes en une pile de gaufres . WordPress.com utilise les thèmes Nano Banana pour ces fonctions , qui sont intégrées au service sans nécessiter d'abonnement supplémentaire. La fonctionnalité de bloc-notes , introduite dans WordPress 6.9 , vous permet de collaborer directement dans l'éditeur avec votre équipe, et l'Assistant IA s'intègre à ce flux avec une approche similaire à celle des mentions. Dans les carnets, vous pouvez invoquer l'assistant avec @ai pour poser des questions contextuelles, en utilisant le contenu du site comme base et en obtenant également des liens et des informations provenant de sources externes lorsque cela est pertinent. Par exemple, cela peut servir à demander la vérification des faits d'un bloc de texte, à générer des idées de titres pour un article ou à suggérer des exemples supplémentaires pour renforcer un paragraphe, le tout en restant dans l'environnement d'édition.
Pour activer WordPress AI Assistant sur un site WordPress.com avec un forfait Business ou Commerce , il vous suffit de suivre quelques étapes dans votre compte. Après vous être connecté, ouvrez la liste des sites , sélectionnez le nom du site que vous souhaitez utiliser et accédez aux Réglages . En faisant défiler la page des paramètres, vous trouverez la section « Outils d'IA » . Il vous suffit ensuite d'activer l'assistant sur le site de votre choix à l'aide du bouton prévu à cet effet. Si votre site provient d'un générateur de sites web WordPress.com utilisant l'IA , l'assistant est déjà activé automatiquement. WordPress.com précise que l'assistant fonctionne de manière optimale avec les thèmes de type bloc : avec ces thèmes, l'IA apparaît directement dans l'éditeur. Les utilisateurs d'un thème classique ne verront pas l'assistant dans la zone d'édition, mais pourront tout de même créer et modifier des images avec l'IA dans la bibliothèque de médias. En pratique, l'intégration est plus complète avec les thèmes à blocs, tandis qu'avec les thèmes classiques, elle se limite principalement à la gestion des médias. Globalement, WordPress AI Assistant représente une tentative assez concrète de faire passer l'IA du rôle d'une « conversation séparée » à celui d'un outil opérationnel au sein de la plateforme populaire, son impact dépendant largement de la façon dont vous choisirez de l'utiliser au quotidien.
