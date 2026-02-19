Mozilla met fin à la prise en charge de Firefox sur Windows 7 et 8

Les utilisateurs de systèmes plus anciens comme Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1 n'ont en réalité qu'un seul navigateur qui continue de recevoir des correctifs de sécurité : Mozilla Firefox version 115 ESR. Mozilla a confirmé que le support de cette édition prendra fin à la fin du mois de février 2026. Après cette date, les utilisateurs des anciens systèmes ne recevront plus de mises à jour de sécurité ni de correctifs de bogues. Firefox 115 a fait ses débuts en juillet 2023 et a été initialement annoncé comme la dernière version à prendre en charge Windows 7, 8 et 8.1. Les versions standard du navigateur ont cessé de prendre en charge ces systèmes plus tôt, et le canal ESR, ou version à support étendu, était destiné à donner aux utilisateurs plus de temps. Initialement, le support devait prendre fin en septembre 2024. Cependant, l'entreprise a reporté cette date à deux reprises. Ce report s'explique par le nombre important d'utilisateurs qui continuent d'utiliser d'anciens systèmes, justifiant ainsi le maintien des mises à jour de sécurité. La documentation d'assistance mentionnait auparavant une date de fin de support approximative. Celle-ci a été modifiée pour indiquer une date précise. Sauf nouveau changement de décision, la fin du support de Firefox 115 ESR sur ces systèmes est prévue pour février 2026.
Après la fin du support, les utilisateurs de Windows 7, 8 et 8.1 devront mettre à niveau leur système d'exploitation s'ils souhaitent continuer à utiliser un navigateur à jour et sécurisé. Les versions plus récentes de Windows prennent en charge non seulement Firefox, mais aussi d'autres navigateurs populaires comme Google Chrome et Microsoft Edge. Concrètement, cela signifie que ceux qui conservent des systèmes anciens s'exposent à des risques de sécurité croissants. Le défaut de mise à jour de ces systèmes peut entraîner une vulnérabilité face à de nouvelles menaces et, à terme, des problèmes d'affichage des sites web. La décision de Mozilla marque la fin d'une étape. Désormais, les utilisateurs n'auront plus qu'à mettre à jour leur logiciel s'ils veulent continuer à bénéficier d'une assistance complète et de mises à jour régulières.
Après la fin du support, les utilisateurs de Windows 7, 8 et 8.1 devront mettre à niveau leur système d'exploitation s'ils souhaitent continuer à utiliser un navigateur à jour et sécurisé. Les versions plus récentes de Windows prennent en charge non seulement Firefox, mais aussi d'autres navigateurs populaires comme Google Chrome et Microsoft Edge. Concrètement, cela signifie que ceux qui conservent des systèmes anciens s'exposent à des risques de sécurité croissants. Le défaut de mise à jour de ces systèmes peut entraîner une vulnérabilité face à de nouvelles menaces et, à terme, des problèmes d'affichage des sites web. La décision de Mozilla marque la fin d'une étape. Désormais, les utilisateurs n'auront plus qu'à mettre à jour leur logiciel s'ils veulent continuer à bénéficier d'une assistance complète et de mises à jour régulières.
Plus d'actualités dans cette catégorie
04-02FirefoxFirefox vous permet de désactiver l'intelligence artificielle. Les utilisateurs disposent d'un bouton pour la désactiver.
03-12FirefoxFirefox teste actuellement une fonctionnalité qui sera utile aux utilisateurs passant à Windows 11.
14-11FirefoxMozilla a présenté sa stratégie d'intégration de l'intelligence artificielle dans Firefox
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité