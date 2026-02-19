 Se connecter 
 Se connecter 
        
Windows 11 intègre un outil de test de vitesse Internet
Publié le: 19/02/2026 @ 14:26:20: Par Nic007 Dans "Windows"
WindowsMicrosoft a publié la dernière version test de Windows 11. Les versions 26100.7918 et 26200.7918 introduisent principalement des modifications de la barre des tâches, mais pas seulement : les correctifs concernent également d’autres éléments du système. L'une des nouveautés les plus pratiques est le test de débit internet intégré, accessible directement depuis la barre des tâches. Cela permet aux utilisateurs de vérifier rapidement la qualité de leur connexion sans avoir besoin d'applications ou de sites web supplémentaires. Le test se lance en cliquant avec le bouton droit sur l'icône réseau dans la barre d'état système ou via les paramètres d'accès rapide pour les réseaux Wi-Fi ou mobiles. Une fois le test effectué, votre navigateur Web ouvre une page vous permettant de mesurer votre vitesse Internet via Ethernet, Wi-Fi et réseaux cellulaires.

Microsoft a également amélioré le comportement des boutons de la barre des tâches. Désormais, si une application a plusieurs fenêtres ouvertes, seules celles qui dépassent l'espace disponible sont placées dans la zone de débordement. Cette zone est ainsi plus transparente et fonctionnelle. La mise à jour KB5077241 apporte également plusieurs autres améliorations, notamment la prise en charge native de Sysmon, de nouvelles commandes de panoramique et d'inclinaison, des modifications de la disposition du menu Démarrer et de nombreuses améliorations de l'Explorateur de fichiers et des composants système.

Microsoft teste actuellement ces fonctionnalités dans le canal Release Preview, ce qui signifie qu'elles pourraient bientôt être disponibles pour tous les utilisateurs via une mise à jour officielle de Windows 11.
Mozilla met fin à la prise en charge de... »« Microsoft Edge 145 est maintenant dispon...
Plus d'actualités dans cette catégorie
 16-02WindowsLa barre des tâches flexible s'apprête (enfin) à faire son retour dans Windows 11.
 16-02WindowsMicrosoft rend les joueurs fous. Les écrans noirs en pleine partie sont la faute du système.
 12-02WindowsWindows 11 corrige le problème de la veille moderne. Fini la consommation excessive de batterie sur les ordinateurs portables.
 12-02WindowsMicrosoft n'oublie pas Windows 10 et corrige un bug important.
 11-02WindowsMicrosoft prépare une nouvelle version de Windows 11 pour les processeurs Qualcomm
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
  Actualités - Archives
 Matériel19-02
TP-Link en difficulté aux États-Unis. Le Texas accuse le géant d'espionnage.
 Firefox19-02
Mozilla met fin à la prise en charge de Firefox sur Windows 7 et 8
 Windows19-02
Windows 11 intègre un outil de test de vitesse Internet
 Navigateurs19-02
Microsoft Edge 145 est maintenant disponible. Nouvelles fonctionnalités et correctifs de sécurité.
 Intel18-02
Intel se prépare à l'ère des PC dotés d'IA.
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page