Windows 11 intègre un outil de test de vitesse Internet

Microsoft a publié la dernière version test de Windows 11. Les versions 26100.7918 et 26200.7918 introduisent principalement des modifications de la barre des tâches, mais pas seulement : les correctifs concernent également d’autres éléments du système. L'une des nouveautés les plus pratiques est le test de débit internet intégré, accessible directement depuis la barre des tâches. Cela permet aux utilisateurs de vérifier rapidement la qualité de leur connexion sans avoir besoin d'applications ou de sites web supplémentaires. Le test se lance en cliquant avec le bouton droit sur l'icône réseau dans la barre d'état système ou via les paramètres d'accès rapide pour les réseaux Wi-Fi ou mobiles. Une fois le test effectué, votre navigateur Web ouvre une page vous permettant de mesurer votre vitesse Internet via Ethernet, Wi-Fi et réseaux cellulaires.
Microsoft a également amélioré le comportement des boutons de la barre des tâches. Désormais, si une application a plusieurs fenêtres ouvertes, seules celles qui dépassent l'espace disponible sont placées dans la zone de débordement. Cette zone est ainsi plus transparente et fonctionnelle. La mise à jour KB5077241 apporte également plusieurs autres améliorations, notamment la prise en charge native de Sysmon, de nouvelles commandes de panoramique et d'inclinaison, des modifications de la disposition du menu Démarrer et de nombreuses améliorations de l'Explorateur de fichiers et des composants système.
Microsoft teste actuellement ces fonctionnalités dans le canal Release Preview, ce qui signifie qu'elles pourraient bientôt être disponibles pour tous les utilisateurs via une mise à jour officielle de Windows 11.
