Microsoft Edge 145 est maintenant disponible. Nouvelles fonctionnalités et correctifs de sécurité.

Publié le: 19/02/2026 @ 14:25:15: Par Nic007 Dans "Navigateurs"
Microsoft Edge 145 est désormais disponible en version stable. La version 145.0.3800.58 a été déployée progressivement ces derniers jours et n'est pas encore accessible à tous. La plupart des nouvelles fonctionnalités sont destinées aux entreprises et aux administrateurs informatiques, mais les utilisateurs réguliers y trouveront également quelques améliorations pratiques. L'une des principales nouveautés est l'amélioration du gestionnaire de mots de passe. Le navigateur reconnaît désormais plus facilement les domaines associés et les regroupe. Concrètement, si un utilisateur enregistre ses identifiants pour un service, Edge lui suggérera plus facilement le mot de passe correspondant sur les sites web de la même entreprise. L'objectif est de simplifier la connexion et de réduire la nécessité de sélectionner manuellement les identifiants enregistrés. Des modifications ont également été apportées à la saisie automatique des formulaires. Le navigateur peut désormais proposer d'enregistrer l'adresse au fur et à mesure de sa saisie. Cela vous permettra de saisir des données plus rapidement dans les formulaires suivants, sans avoir à les ressaisir manuellement. La nouvelle version d'Edge améliore la gestion des applications web progressives (PWA). Le navigateur peut désormais déterminer si un lien doit s'ouvrir dans une application installée ou dans un onglet classique.
Des modifications sont également visibles dans la section du profil utilisateur. L'apparence du panneau a été modernisée, ce qui permet de distinguer plus facilement les comptes personnels et professionnels. Des mesures de sécurité supplémentaires ont été ajoutées pour empêcher l'installation d'extensions non autorisées provenant de sources autres que la boutique officielle. Microsoft a également amélioré la fonction de lecture à voix haute pour la visualisation des fichiers PDF. Elle serait plus rapide et plus stable. Pour l'instant, ces améliorations ne concernent que le lecteur PDF intégré. Cette mise à jour inclut également des correctifs de sécurité. L'un d'eux corrige une vulnérabilité référencée CVE-2026-26119, qui affecte un moteur également utilisé par Google Chrome. Le second, référencé CVE-2026-0102, cible spécifiquement Edge et pourrait, dans certains cas, entraîner la divulgation involontaire de données via la fonction de remplissage automatique. Les utilisateurs de la version précédente peuvent vérifier les mises à jour dans les paramètres de leur navigateur, dans la section Aide et informations. Si une nouvelle version est disponible pour votre appareil, l'installation démarrera automatiquement.
Des modifications sont également visibles dans la section du profil utilisateur. L'apparence du panneau a été modernisée, ce qui permet de distinguer plus facilement les comptes personnels et professionnels. Des mesures de sécurité supplémentaires ont été ajoutées pour empêcher l'installation d'extensions non autorisées provenant de sources autres que la boutique officielle. Microsoft a également amélioré la fonction de lecture à voix haute pour la visualisation des fichiers PDF. Elle serait plus rapide et plus stable. Pour l'instant, ces améliorations ne concernent que le lecteur PDF intégré. Cette mise à jour inclut également des correctifs de sécurité. L'un d'eux corrige une vulnérabilité référencée CVE-2026-26119, qui affecte un moteur également utilisé par Google Chrome. Le second, référencé CVE-2026-0102, cible spécifiquement Edge et pourrait, dans certains cas, entraîner la divulgation involontaire de données via la fonction de remplissage automatique. Les utilisateurs de la version précédente peuvent vérifier les mises à jour dans les paramètres de leur navigateur, dans la section Aide et informations. Si une nouvelle version est disponible pour votre appareil, l'installation démarrera automatiquement.
Plus d'actualités dans cette catégorie
17-02NavigateursUne faille de sécurité importante dans Google Chrome. Il suffit de visiter un site infecté
30-01NavigateursChrome fera presque tout pour vous. Cette nouvelle fonctionnalité change la donne. 1
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité