 Se connecter 
 Se connecter 
        
Intel se prépare à l'ère des PC dotés d'IA.
Publié le: 18/02/2026 @ 19:04:00: Par Nic007 Dans "Intel"
IntelMakoto Ono, président d'Intel Japon, a déclaré que 2026 serait une année charnière pour le marché des PC dotés d'IA, prévoyant que ces appareils représenteront environ la moitié des livraisons totales d'ici là. Selon les prévisions d'IDC, qui tablent sur 260 millions de PC livrés chaque année, environ 130 millions d'entre eux seront des PC équipés d'IA. Ce terme désigne généralement les systèmes dotés d'un NPU ou d'une autre unité d'accélération de l'IA, permettant d'effectuer localement les traitements d'IA de base, sans passer par le cloud. M. Ono reconnaît que la principale motivation d'achat de ces appareils n'est souvent pas les fonctionnalités d'IA, mais plutôt une meilleure efficacité énergétique et une autonomie accrue grâce à des processeurs plus performants.

Autrement dit, les acheteurs ne les acquièrent pas actuellement pour la seule valeur de leurs capacités d'IA. Le PDG d'Intel a également indiqué que l'entreprise entend faire rapidement des PC dotés d'IA la norme du marché, et non plus un segment de niche haut de gamme. Actuellement, ces appareils sont perçus comme des solutions de pointe, et Intel s'efforce de changer cette perception au plus vite. Par ailleurs, le fabricant souligne la nécessité de développer davantage d'applications qui exploitent pleinement le potentiel de ces ordinateurs pour les rendre intéressants pour les consommateurs.
« Apple intégrera une caméra aux AirPods...
Plus d'actualités dans cette catégorie
 17-02IntelIntel annonce Xe Next Graphics pour l'IA
 16-02IntelProcesseur Intel Nova Lake-S à 52 cœurs, uniquement disponible sur les cartes mères haut de gamme.
 16-02IntelIntel publie un nouveau pilote : XeSS 3 avec génération multi-images prend en charge les anciennes cartes Arc.
 11-02IntelIntel fait son retour dans la production de mémoire
 10-02IntelIntel prépare de nouveaux chipsets pour les processeurs de nouvelle génération. 1
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
  Actualités - Archives
 Intel18-02
Intel se prépare à l'ère des PC dotés d'IA.
 Apple18-02
Apple intégrera une caméra aux AirPods Pro
 Google18-02
Google I/O 2026 a une date : Gemini et Android sont au cœur de tout.
 Apple18-02
iPhone 18 Pro : Internet par satellite partout grâce au nouveau modem d’Apple
 Social18-02
Les joueurs fuient Discord à cause de la reconnaissance faciale.
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page