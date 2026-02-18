Intel se prépare à l'ère des PC dotés d'IA.

Makoto Ono, président d'Intel Japon, a déclaré que 2026 serait une année charnière pour le marché des PC dotés d'IA, prévoyant que ces appareils représenteront environ la moitié des livraisons totales d'ici là. Selon les prévisions d'IDC, qui tablent sur 260 millions de PC livrés chaque année, environ 130 millions d'entre eux seront des PC équipés d'IA. Ce terme désigne généralement les systèmes dotés d'un NPU ou d'une autre unité d'accélération de l'IA, permettant d'effectuer localement les traitements d'IA de base, sans passer par le cloud. M. Ono reconnaît que la principale motivation d'achat de ces appareils n'est souvent pas les fonctionnalités d'IA, mais plutôt une meilleure efficacité énergétique et une autonomie accrue grâce à des processeurs plus performants.
Autrement dit, les acheteurs ne les acquièrent pas actuellement pour la seule valeur de leurs capacités d'IA. Le PDG d'Intel a également indiqué que l'entreprise entend faire rapidement des PC dotés d'IA la norme du marché, et non plus un segment de niche haut de gamme. Actuellement, ces appareils sont perçus comme des solutions de pointe, et Intel s'efforce de changer cette perception au plus vite. Par ailleurs, le fabricant souligne la nécessité de développer davantage d'applications qui exploitent pleinement le potentiel de ces ordinateurs pour les rendre intéressants pour les consommateurs.
