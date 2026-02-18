 Se connecter 
Apple intégrera une caméra aux AirPods Pro
Publié le: 18/02/2026 @ 19:03:23: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleApple prévoit d'équiper plusieurs de ses futurs appareils, dont les nouveaux AirPods Pro, d'une caméra intégrée afin d'améliorer leurs capacités d'intelligence artificielle et de contrer la croissance rapide de ses concurrents sur le marché des objets connectés intelligents. Selon Mark Gurman de Bloomberg, l'entreprise travaille depuis un certain temps sur une version améliorée des AirPods Pro qui intégrerait la caméra directement dans les écouteurs. Il affirme que cette nouvelle version pourrait être lancée dès cette année et rejoindre la gamme d'appareils d'IA d'Apple, qui comprendra également des lunettes connectées et un pendentif intelligent. C'est la stratégie d'Apple pour rivaliser avec les leaders du marché qui ont pris de l'avance grâce à leurs lunettes connectées, commercialisées avant le géant de Cupertino.

Il est intéressant de noter qu'en 2024, l'analyste Ming-Chi Kuo avait évoqué le développement d'AirPods Pro dotés d'une caméra infrarouge. De plus, en juillet 2025, Apple a obtenu un brevet pour l'utilisation de caméras, similaires au projecteur de points du système Face ID, pour la détection de distance et la cartographie de profondeur 3D. Ces technologies pourraient être intégrées aux futurs casques audio. Une théorie récente établit un lien entre l'acquisition de Q.ai par Apple et le développement d'AirPods Pro équipés d'une caméra infrarouge. Selon cette théorie, une telle caméra permettrait aux écouteurs de reconnaître la parole silencieuse ou les chuchotements en analysant les micromouvements du visage, grâce à la technologie de Q.ai pour un traitement des données plus précis. Toutefois, pour l'instant, il ne s'agit que de spéculations.
