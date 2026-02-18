Google I/O 2026 a une date : Gemini et Android sont au cœur de tout.

Google a annoncé la date de Google I/O 2026 , sa conférence destinée aux développeurs et, plus généralement, à tous ceux qui suivent de près l'évolution de ses produits et services. Cet événement intervient à un moment où l'intelligence artificielle (IA) est au cœur de toutes les annonces de l'entreprise ; cette nouvelle édition sera donc également consacrée à ce secteur. D'après les premières informations disponibles, des mises à jour seront certainement proposées sur Gemini , sur Android et sur d'autres plateformes de l'écosystème Google, dans un format combinant présence physique et participation en ligne, afin de permettre à un public toujours plus large de suivre les principales annonces. Google I/O 2026 est prévu les 19 et 20 mai 2026. La conférence se tiendra une fois de plus au Shoreline Amphitheatre de Mountain View , en Californie, l'un des événements historiques de Google pour les développeurs. Outre la participation en présentiel, Google diffusera également l'événement en ligne via le site web io.google. Ainsi, vous pouvez suivre le programme principal sans être physiquement présent aux États-Unis, avec la possibilité de rattraper le contenu ultérieurement. En attendant le 19 mai, Google propose une expérience immersive dédiée à Google I/O 2026. Cet environnement interactif vous permet de jouer, de créer et de combiner du contenu, comme un terrain de jeu numérique conçu avec Gemini. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel de l'événement à cette adresse https://io.google/2026/
Google I/O 2026 sera consacré aux innovations en intelligence artificielle , et plus particulièrement à Gemini , le modèle que l'entreprise intègre à divers produits et services. Comme à son habitude, Google annoncera également des mises à jour pour Android et d'autres plateformes de son écosystème, afin de démontrer comment l'IA s'intègre dans l'utilisation quotidienne des appareils. Le format reste typique d'I/O : une combinaison de sessions très variées et de contenus plus techniques, avec un accent déclaré sur les « dernières avancées » en matière d'IA et les mises à jour des principales gammes de produits. La conférence proposera des présentations de dirigeants de Google, au cours desquelles l'entreprise exposera sa stratégie et présentera ses prochaines fonctionnalités. Ces présentations seront complétées par des échanges informels et des démonstrations pratiques de produits, conçus pour approfondir les annonces faites sur la scène principale.
