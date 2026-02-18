iPhone 18 Pro : Internet par satellite partout grâce au nouveau modem d’Apple

L' iPhone 18 Pro pourrait marquer une avancée majeure pour la connectivité d'Apple , mais pas grâce à un gain de vitesse habituel ni à une encoche en moins sur l'écran. L'innovation la plus intéressante, selon les dernières rumeurs, concerne la façon dont le smartphone se connecte aux satellites . Au cœur de cette innovation se trouve un nouveau modem développé par Apple , baptisé C2 , qui promet d'intégrer la 5G par satellite directement aux modèles Pro . Cette avancée irait bien au-delà du système SOS par satellite actuel, en ouvrant la voie à des solutions d'accès au réseau beaucoup plus concrètes , même en l'absence totale de couverture cellulaire traditionnelle. D'après le leaker Fixed Focus Digital , qui a publié l'information sur Weibo, le modem C2 devrait équiper l' iPhone 18 Pro et prendre en charge la norme NR-NTN ( New Radio Non-Terrestrial Networks) , un acronyme désignant dans le monde des télécommunications les réseaux 5G qui ne reposent pas exclusivement sur une infrastructure terrestre. La norme NR-NTN couvre deux scénarios distincts mais liés : d’une part, la communication directe entre smartphones et satellites , et d’autre part, l’utilisation de satellites pour soutenir les réseaux des opérateurs et étendre leur couverture là où les antennes traditionnelles ne peuvent pas atteindre. Dans les deux cas, le téléphone n’est plus totalement isolé lorsque le signal disparaît. Le rapport mentionne explicitement la capacité de l'iPhone 18 Pro à se connecter directement aux satellites pour naviguer sur Internet . Cela signifie qu'il ne s'agit pas seulement de fonctions d'urgence, mais d'un véritable accès au réseau de données , géré par le modem C2 via les spécifications NR-NTN .
Les rumeurs concernant la 5G par satellite d'Apple ne sont pas nouvelles. En 2022 , Wayne Ma, du site The Information, évoquait des projets de connexions 5G ne reposant pas sur les infrastructures terrestres traditionnelles, notamment les satellites . L'objectif affiché était d' étendre l'accès au réseau aux zones mal desservies. Plus récemment, Mark Gurman de Bloomberg a évoqué une technologie appelée « satellite sur 5G » en cours de développement pour les iPhones prévus cette année. Cependant, son intervention portait principalement sur l'utilisation des satellites comme liaison de transport pour les réseaux cellulaires — c'est-à-dire comme liaison de support pour les opérateurs — plutôt que sur une connexion directe entre l'appareil et le satellite . Les nouvelles informations concernant le modem C2 apportent donc un nouvel élément de réponse : le lien entre la technologie NR-NTN et un composant matériel spécifique de l’ iPhone 18 Pro . Il ne s’agit plus seulement d’infrastructure d’opérateur ou d’expérimentations génériques, mais d’une fonctionnalité qui, du moins en théorie, influe directement sur le comportement du téléphone lorsqu’il tente d’utiliser Internet sans couverture réseau traditionnelle. D'après les informations de Gurman , Apple ne se contente pas d'une simple connectivité. La firme de Cupertino envisagerait en parallèle de développer un écosystème complet de fonctionnalités satellites destinées aux développeurs , afin que ces capacités puissent être intégrées à des applications et services tiers.
Parmi les idées évoquées figurent une meilleure intégration avec Apple Maps , qui pourrait exploiter la connectivité satellite pour fournir des informations même dans les zones totalement dépourvues de couverture, et la prise en charge des images dans les messages satellites . Autrement dit, non seulement des messages d'urgence textuels, mais aussi un contenu plus riche transitant par satellite . Un autre point concerne la fiabilité de la connexion satellite : certaines sources évoquent une connexion plus stable , qui ne nécessiterait plus de pointer son smartphone vers le ciel pour capter le signal. Si cet objectif se confirme, l’utilisation quotidienne de ces fonctions serait bien moins contraignante, notamment dans les situations où le temps passé à prendre des photos avec son téléphone est le cadet de vos soucis. L'ensemble de ce développement serait toujours géré par Globalstar , le partenaire qu'Apple utilise déjà pour ses services d'urgence par satellite . Cependant, les nouvelles fonctionnalités prévues pour l'iPhone 18 Pro nécessiteraient des mises à niveau importantes de l'infrastructure de Globalstar, qui n'est actuellement pas en mesure de gérer la 5G par satellite à grande échelle et des fonctions de données plus complexes. C’est précisément pour cette raison que ces mêmes sources soulignent qu’il n’est pas du tout acquis que toutes les nouvelles options de connexion satellite seront disponibles dès le lancement de l’ iPhone 18 Pro . Certaines fonctionnalités pourraient arriver ultérieurement, au fur et à mesure que le réseau satellite compatible s’adapte aux exigences d’ Apple et aux spécifications NR-NTN .
