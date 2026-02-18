Gentoo quitte GitHub. Les développeurs en ont assez de l'IA et de Copilot de Microsoft.

Le projet Gentoo a annoncé avoir entamé le processus de retrait de la plateforme GitHub de Microsoft. Cette décision est motivée par la présence croissante d'outils d'intelligence artificielle générative dans l'écosystème du service et par sa politique de promotion de l'assistant de programmation Copilot. Les développeurs de Gentoo ont confirmé que l'infrastructure de miroirs de code source du projet est en cours de migration vers une nouvelle plateforme d'hébergement. Codeberg a été choisi comme destination finale. La première phase de la migration s'est achevée le 16 février 2026. Les dépôts sur GitHub et Codeberg continuent de fonctionner en parallèle, mais l'équipe annonce une transition complète vers le nouvel environnement. Dans un communiqué officiel, les développeurs de Gentoo ont dénoncé « les tentatives persistantes visant à imposer l'utilisation de l'assistant IA Copilot dans les dépôts du projet ». Ils estiment que les pressions exercées pour intégrer des outils d'intelligence artificielle portent atteinte à l'autonomie de la communauté qui développe la distribution. GitHub Copilot est un assistant de programmation basé sur le modèle Codex d'OpenAI. Cet outil analyse le code et les commentaires, et génère des extraits de programme suggérés. Il s'intègre aux environnements tels que Visual Studio et les solutions JetBrains, notamment IntelliJ IDEA et PyCharm. Copilot a fait ses débuts en 2021 en tant qu'outil de test gratuit. Une version commerciale, basée sur un modèle d'abonnement, a été lancée en 2023. Depuis, l'assistant est devenu une fonctionnalité permanente de GitHub, et certains projets open source ont commencé à signaler des problèmes liés à l'afflux de tickets et de demandes de fusion générés automatiquement. Fin janvier 2026, la direction de GitHub a lancé un débat public sur l'ampleur du phénomène de code de mauvaise qualité généré par l'IA. Elle a envisagé la possibilité de désactiver complètement les demandes de fusion dans certains dépôts.
Le conflit avec GitHub s'inscrit dans le cadre de la politique générale du projet. Au printemps 2024, les développeurs de Gentoo ont adopté une interdiction formelle de l'utilisation de l'intelligence artificielle générative dans le développement du système. Cela inclut l'utilisation de chatbots comme ChatGPT et Google Bard, ainsi que d'outils comme Copilot. L'interdiction concerne la création d'ebuilds, la rédaction de code, la documentation et le signalement de bogues. Les développeurs justifient cette décision par des considérations juridiques, de qualité et éthiques. Ils soulignent notamment les difficultés à vérifier l'origine des extraits de code générés par les modèles de langage et le risque de violation des licences open source. En octobre 2022, Copilot s'est retrouvé au cœur d'une polémique suite à des signalements de génération d'extraits de code protégés par le droit d'auteur. En janvier 2026, le développeur de l'outil cURL a mis fin à son programme de primes aux bogues, en place depuis de nombreuses années . Cette décision faisait suite à une vague de signalements de mauvaise qualité, générés par l'IA, qui a surchargé l'équipe chargée de leur examen. Pour la communauté Gentoo, ces exemples confirment les inquiétudes concernant le contrôle qualité et la responsabilité du code. Le projet est désormais hébergé sur Codeberg, une plateforme basée sur le logiciel libre Forgejo. Ce service est financé par l'association allemande à but non lucratif Codeberg e.V. Son modèle de fonctionnement repose sur une gouvernance transparente et le soutien de la communauté. Des dépôts miroirs des principaux composants de Gentoo sont désormais disponibles sur Codeberg, notamment le système de gestion de paquets Portage, la collection officielle d'ebuilds, le serveur de tâches Steve et Gentoolkit. La migration est mise en œuvre par étapes. L'équipe poursuit sa synchronisation avec GitHub afin d'assurer la continuité des services pour les utilisateurs et les développeurs.
Gentoo est une distribution GNU/Linux développée depuis 2002. Sa particularité réside dans la compilation des logiciels à partir du code source grâce à Portage, une solution inspirée du système de ports de FreeBSD. Les utilisateurs peuvent personnaliser les paramètres de compilation en fonction de leur matériel et de leurs besoins.D'après les données publiées par DistroWatch, Gentoo se classe 55e en termes de popularité parmi les distributions Linux et de type Unix, devançant des projets comme Xubuntu et Deepin. Actuellement, le haut du classement comprend CachyOS, Linux Mint, MX Linux, Debian et EndeavourOS.
