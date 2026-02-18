Test Exotica 2 : Pet Shop Simulator (PC) - Gérez tranquilement une animalerie

Publié le: 18/02/2026 @ 16:26:11: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Exotica 2 : Pet Shop Simulator est un jeu de simulation relaxant et riche en contenu qui développe avec assurance les idées de son prédécesseur, offrant une version plus aboutie et plus complète de la gestion d'une animalerie exotique. Développé par Konrul Game, ce deuxième opus s'inscrit dans le genre du « cozy-sim », mettant l'accent sur le soin des animaux, la personnalisation et la croissance régulière de l'activité plutôt que sur la pression ou une gestion à enjeux élevés. Conçu pour être accessible et apaisant, il séduira les joueurs qui apprécient une progression méthodique et l'expression créative plutôt qu'un gameplay axé sur l'optimisation. Au cœur de l'expérience se trouve le soin des animaux. Exotica 2 propose un large choix d'animaux de compagnie, allant des animaux familiers comme les chats et les chiens aux oiseaux, reptiles, poissons et espèces plus exotiques. Chaque animal a ses propres besoins, comportements et stades de développement, encourageant les joueurs à interagir avec eux comme des membres vivants de la boutique plutôt que de simples objets d'inventaire. Nourrir les animaux, nettoyer leurs habitats, surveiller leur santé et veiller à leur bien-être constituent le cœur du quotidien. Négliger ces aspects peut avoir un impact direct sur leur bien-être et la satisfaction des clients. Cette attention portée aux soins confère au jeu une atmosphère douce et bienveillante qui le distingue des simulateurs davantage axés sur le profit.
