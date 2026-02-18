Android sauvegardera enfin automatiquement le dossier Téléchargements.

Il arrive souvent que l'on télécharge des documents importants sur son smartphone Android et qu'on les oublie ensuite, avec une seule copie enregistrée dans le dossier Téléchargements . Google prépare actuellement une nouvelle fonctionnalité de sauvegarde des fichiers locaux via Google Drive , conçue pour mieux gérer ce contenu sans avoir à le déplacer manuellement. Les dernières notes de version de Google Play Services incluent une nouvelle fonctionnalité décrite comme une « sauvegarde de fichiers locaux » pour les téléphones Android.D'après la description officielle, cette nouvelle fonctionnalité permettra d'enregistrer automatiquement les documents téléchargés sur Google Drive , afin de les conserver en sécurité et d'y accéder depuis n'importe quel appareil connecté au même compte. Cette fonctionnalité concerne spécifiquement les fichiers du dossier Téléchargements de l'appareil , désignés comme « documents téléchargés » dans les notes. La nouvelle sauvegarde locale des fichiers ne remplace pas la sauvegarde Android traditionnelle , mais la complète.
Aujourd'hui, Android utilise déjà l'espace de Google Drive pour enregistrer des éléments tels que les applications et leurs données , l'historique des appels , les contacts , les paramètres de l'appareil , les SMS et les MMS , mais la nouvelle fonctionnalité se concentre quant à elle sur les fichiers téléchargés dans le dossier Téléchargements , qui restent généralement confinés au stockage interne sans être synchronisés automatiquement. Il n'existe actuellement aucun détail technique complet sur la mise en œuvre de la sauvegarde locale des fichiers. Une solution relativement simple consisterait à télécharger chaque fichier de votre dossier Téléchargements vers un dossier dédié sur Google Drive , accessible comme n'importe quel autre dossier depuis drive.google.com ou les applications officielles. Dans ce cas de figure, pour ceux qui utilisent plusieurs téléphones ou tablettes Android , le dossier dans Drive peut porter le nom de l'appareil source afin de distinguer les différents contenus.
Une approche plus complexe pourrait consister à synchroniser un seul dossier Téléchargements sur plusieurs appareils, afin de pouvoir retrouver les mêmes fichiers sur votre téléphone et votre tablette sans intervention manuelle. Malgré la référence explicite aux téléphones , la fonctionnalité est indiquée comme étant disponible à la fois pour les smartphones et les tablettes Android , toujours via Google Play Services . Dans tous les cas, la logique reste de réduire le risque de n'avoir qu'une seule copie de documents importants, tels que des fichiers PDF ou des fichiers de travail, enregistrée uniquement sur un support de stockage local. La nouvelle entrée de sauvegarde de fichiers locaux apparaît dans la section « Utilitaires » de Google Play Services version 26.06 . Comme c'est souvent le cas pour les nouvelles fonctionnalités listées dans les notes de version, la sortie effective peut prendre un certain temps et arriver progressivement, sans date précise immédiatement visible.
