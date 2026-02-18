YouTube va-t-il limiter les notifications ? La plateforme teste de nouvelles rÃ¨gles dâ€™alerte.

YouTube teste actuellement une nouvelle mÃ©thode d'envoi de notifications aux abonnÃ©s ayant activÃ© l'option Â« Toutes les notifications Â». Cette mesure vise Ã rÃ©soudre les problÃ¨mes rencontrÃ©s par les utilisateurs qui s'abonnent Ã une chaÃ®ne, activent les notifications complÃ¨tes, mais ne consultent pas les nouvelles vidÃ©os. Dans ce cas, leur smartphone envoie rÃ©guliÃ¨rement des alertes qui sont rapidement ignorÃ©es. Dans le cadre de ce test, la plateforme souhaite limiter ces situations. Si un utilisateur ne rÃ©pond pas aux notifications d'une chaÃ®ne donnÃ©e pendant une pÃ©riode prolongÃ©e, le systÃ¨me pourra cesser de lui envoyer des notifications push. Les nouvelles vidÃ©os resteront visibles dans l'onglet Abonnements et dans la zone de notifications de l'application, mais l'utilisateur ne sera plus averti de chaque premiÃ¨re diffusion. YouTube explique que certains utilisateurs, submergÃ©s par le nombre d'alertes, choisissent de dÃ©sactiver complÃ¨tement les notifications. Dans ce cas, les crÃ©ateurs perdent la possibilitÃ© de toucher mÃªme les spectateurs les plus fidÃ¨les en dehors de la plateforme. Le nouveau mÃ©canisme vise Ã Ã©viter cela. Au lieu de submerger les utilisateurs d'informations, l'outil cherche Ã mieux adapter la quantitÃ© d'informations Ã leur intÃ©rÃªt rÃ©el pour le contenu. Il est important de noter que ce changement ne devrait pas affecter les chaÃ®nes qui publient trÃ¨s rarement. Le test se concentre principalement sur celles oÃ¹ les notifications sont nombreuses et l'engagement des spectateurs minimal. Pour l'instant, il ne s'agit que d'une expÃ©rience et on ignore si et quand cette solution sera mise en Å“uvre de faÃ§on permanente.
Ce n'est pas la seule nouveautÃ© sur laquelle YouTube travaille. Ces derniers mois, la plateforme a Ã©galement testÃ© d'autres fonctionnalitÃ©s, notamment la possibilitÃ© de partager des vidÃ©os et de discuter directement depuis l'application. Cette fonctionnalitÃ© permet aux utilisateurs d'envoyer du contenu Ã d'autres utilisateurs et de discuter avec eux sans passer par des services de messagerie externes. L'essai est actuellement rÃ©servÃ© aux adultes dans certains pays, dont la Pologne et l'Irlande. Le service teste Ã©galement des solutions liÃ©es au format Shorts. Dans la version testÃ©e, les crÃ©ateurs peuvent publier sur cette chaÃ®ne des contenus composÃ©s de plusieurs images ou graphiques, au lieu de vidÃ©os traditionnelles. Actuellement, ce format ne prend pas encore en charge la musique de fond, mais il vise Ã constituer un moyen supplÃ©mentaire d'attirer l'attention du public.
