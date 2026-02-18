 Se connecter 
Le mini PC Acemagic Retro X5 au style rétro est désormais disponible.
Publié le: 18/02/2026 @ 00:30:49: Par Nic007 Dans "Matériel"
Acemagic lance le mini PC Retro X5, dont le boîtier s'inspire de la console de jeux NES 8 bits emblématique. Ce nouvel appareil embarque un processeur AMD Ryzen AI 9 HX 370 à 12 cœurs et 24 threads cadencé jusqu'à 5,1 GHz, une puissante carte graphique intégrée Radeon 890M et un NPU offrant des performances d'IA jusqu'à 50 TOPS, 32 Go de RAM, un disque SSD de 1 To, un port USB 4 pour connecter une carte graphique externe, quatre ports USB 3.2, un port USB-C 3.2, un port DisplayPort, un port HDMI, deux ports RJ45 et des adaptateurs sans fil Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.4. La version de base est proposée à 940 $ pour son lancement en Chine.

