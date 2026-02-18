Warner Bros. relance les nÃ©gociations de vente avec Paramount : lâ€™accord avec Netflix est-il en train de capoter ?

 Se connecter 
 Se connecter 
        
Warner Bros. relance les nÃ©gociations de vente avec Paramount : lâ€™accord avec...
PubliÃ© le: 18/02/2026 @ 00:23:25: Par Nic007 Dans "VidÃ©o"
VidÃ©oLa bataille pour le contrÃ´le de Warner Bros. Discovery a repris de plus belle avec un rebondissement spectaculaire susceptible de bouleverser l'ensemble du secteur du divertissement. AprÃ¨s avoir dÃ©jÃ  signÃ© un accord contraignant avec Netflix, le groupe a dÃ©cidÃ© de rouvrir officiellement les nÃ©gociations avec Paramount, relanÃ§ant ainsi la compÃ©tition. La nouvelle offre est plus Ã©levÃ©e et comprend des conditions financiÃ¨res qui pourraient remettre en question les prioritÃ©s du conseil d'administration. On assiste ainsi Ã  un duel potentiel entre deux gÃ©ants des mÃ©dias, avec des rÃ©percussions directes sur les actionnaires, les marchÃ©s et les stratÃ©gies futures. La question qui se pose dÃ©sormais est inÃ©vitable : l'accord avec Netflix est-il rÃ©ellement menacÃ© ? Selon Bloomberg , il convient tout d'abord de comprendre la nature de l'accord initial. Warner Bros. Discovery avait signÃ© un contrat contraignant avec Netflix pour la vente de la sociÃ©tÃ© Ã  27,75 dollars par action. Cependant, la nouvelle offre de Paramount a changÃ© la donne : 30 dollars par action reprÃ©sentent une prime significative pour les actionnaires, notamment dans un contexte de forte volatilitÃ© du secteur des mÃ©dias.

Paramount n'a pas simplement augmentÃ© le prix. Pour rendre son offre plus compÃ©titive, le groupe a abordÃ© deux points cruciaux qui bloquaient les nÃ©gociations. PremiÃ¨rement, il s'est dÃ©clarÃ© prÃªt Ã  prendre en charge l'amende de 2,8 milliards de dollars que Warner devrait verser Ã  Netflix si ce dernier dÃ©cidait de rÃ©silier l'accord dÃ©jÃ  signÃ©. DeuxiÃ¨mement, il a garanti le refinancement de la dette de Warner, un Ã©lÃ©ment essentiel Ã  la viabilitÃ© de l'opÃ©ration. Autre signe de confiance : lâ€™engagement de Paramount Ã  indemniser ses actionnaires si la transaction nâ€™est pas finalisÃ©e dâ€™ici le 31 dÃ©cembre, ce qui suppose une procÃ©dure dâ€™approbation rÃ©glementaire relativement rapide. Ce point est crucial, car dans les grandes fusions-acquisitions du secteur des mÃ©dias, lâ€™opposition des autoritÃ©s de la concurrence peut ralentir, voire bloquer, les opÃ©rations. Sur le plan procÃ©dural, la rÃ©ouverture des nÃ©gociations requiert une dÃ©marche formelle : Warner doit en informer Netflix, qui a alors le droit de sâ€™aligner sur toute offre supÃ©rieure. Cela pourrait dÃ©clencher une nouvelle surenchÃ¨re. Les deux entreprises ont indiquÃ© Ãªtre prÃªtes Ã  revoir leurs conditions Ã  la hausse, tout en restant prudentes, notamment compte tenu de la chute du cours de lâ€™action Netflix, qui a perdu plus de 40 % de sa valeur depuis son pic de juin.

Un autre constat important concerne la rÃ©action du marchÃ©. Ã€ ce jour, seules 42,3 millions d'actions ont Ã©tÃ© apportÃ©es Ã  Paramount, soit moins de 2 % du capital social. Cela indique que la plupart des investisseurs attendent de voir comment la situation Ã©volue avant de prendre une position dÃ©finitive. Parmi les actionnaires qui ont exhortÃ© le conseil d'administration Ã  examiner attentivement l'offre alternative figurent Pentwater Capital Management et Ancora Holdings Group, signe que la proposition de Paramount est perÃ§ue comme plus avantageuse Ã©conomiquement. Le conseil d'administration de Warner n'a pas encore pris de dÃ©cision dÃ©finitive, mais le simple fait d'accorder Ã  Paramount sept jours pour soumettre sa meilleure offre finale dÃ©montre que la sociÃ©tÃ© envisage sÃ©rieusement de changer de partenaire. D'aprÃ¨s plusieurs rapports financiers, ce serait la premiÃ¨re fois que la proposition de Paramount est examinÃ©e avec une telle dÃ©termination. Pour comprendre les consÃ©quences potentielles, il est utile d'envisager trois scÃ©narios. PremiÃ¨rement, Netflix dÃ©cide d'Ã©galer ou de surenchÃ©rir sur l'offre, maintenant ainsi l'accord et mettant fin aux nÃ©gociations avec Paramount. DeuxiÃ¨mement, Paramount prÃ©sente une offre finale nettement plus avantageuse, et Netflix choisit de ne pas surenchÃ©rir, laissant ainsi la porte ouverte Ã  un nouvel acquÃ©reur. TroisiÃ¨mement, la concurrence s'intensifie, augmentant encore la valeur de l'accord, mais aussi les risques financiers pour les deux parties.
Le mini PC Acemagic Retro X5 au style rÃ... »« Metal Gear Solid: Master Collection Vol....
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
 17-02VidÃ©oYouTube bloque-t-il les commentaires Ã  cause des bloqueurs de publicitÃ©s ? Des utilisateurs signalent des problÃ¨mes.
 09-02VidÃ©oDisney+ rÃ©duit la qualitÃ© d'image en Europe, des fonctionnalitÃ©s clÃ©s manquent Ã  l'appel.
 04-02VidÃ©oNetflix ne fonctionnera plus sur PlayStation 3 Ã  compter du 2 mars
 02-02VidÃ©oYouTube ne fonctionne plus en arriÃ¨re-plan ? Ce nâ€™est pas un bug : Google sâ€™exprime Ã  ce sujet.
 22-01VidÃ©oLes gens vont dÃ©tester le nouveau YouTube. Tout est basÃ© sur l'IA. 2
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã  cette fonctionnalitÃ©

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rÃ©nove ou je construis ^^
Bavardages
SÃ©ries TV, vous regardez quoi?
Informations
Besoin dâ€™avis sur lâ€™UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problÃ¨me sur windows 10
RÃ©seaux et TÃ©lÃ©com
ProblÃ¨me wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh rÃ¢ge oh dÃ©sespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÃ‰CURITÃ‰ MACBOOK
Hardware
conseil matos rÃ©seau?
  ActualitÃ©s - Archives
 MatÃ©riel18-02
Le mini PC Acemagic Retro X5 au style rÃ©tro est dÃ©sormais disponible.
 VidÃ©o18-02
Warner Bros. relance les nÃ©gociations de vente avec Paramount : lâ€™accord avec Netflix est-il en train de capoter ?
 Jeux VidÃ©os17-02
Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 sort le 27 aoÃ»t (MGS 4 et MGS PW inclus)
 Jeux VidÃ©os17-02
Castlevania: Belmont's Curse sortira en 2026, le retour de la sÃ©rie en 2D
 Apple17-02
Apple Podcasts fait peau neuve : les vidÃ©os (et les nouvelles fonctionnalitÃ©s) sont arrivÃ©es.
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 ActualitÃ©s
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page