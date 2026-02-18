Warner Bros. relance les nÃ©gociations de vente avec Paramount : lâ€™accord avec Netflix est-il en train de capoter ?

La bataille pour le contrÃ´le de Warner Bros. Discovery a repris de plus belle avec un rebondissement spectaculaire susceptible de bouleverser l'ensemble du secteur du divertissement. AprÃ¨s avoir dÃ©jÃ signÃ© un accord contraignant avec Netflix, le groupe a dÃ©cidÃ© de rouvrir officiellement les nÃ©gociations avec Paramount, relanÃ§ant ainsi la compÃ©tition. La nouvelle offre est plus Ã©levÃ©e et comprend des conditions financiÃ¨res qui pourraient remettre en question les prioritÃ©s du conseil d'administration. On assiste ainsi Ã un duel potentiel entre deux gÃ©ants des mÃ©dias, avec des rÃ©percussions directes sur les actionnaires, les marchÃ©s et les stratÃ©gies futures. La question qui se pose dÃ©sormais est inÃ©vitable : l'accord avec Netflix est-il rÃ©ellement menacÃ© ? Selon Bloomberg , il convient tout d'abord de comprendre la nature de l'accord initial. Warner Bros. Discovery avait signÃ© un contrat contraignant avec Netflix pour la vente de la sociÃ©tÃ© Ã 27,75 dollars par action. Cependant, la nouvelle offre de Paramount a changÃ© la donne : 30 dollars par action reprÃ©sentent une prime significative pour les actionnaires, notamment dans un contexte de forte volatilitÃ© du secteur des mÃ©dias.
Paramount n'a pas simplement augmentÃ© le prix. Pour rendre son offre plus compÃ©titive, le groupe a abordÃ© deux points cruciaux qui bloquaient les nÃ©gociations. PremiÃ¨rement, il s'est dÃ©clarÃ© prÃªt Ã prendre en charge l'amende de 2,8 milliards de dollars que Warner devrait verser Ã Netflix si ce dernier dÃ©cidait de rÃ©silier l'accord dÃ©jÃ signÃ©. DeuxiÃ¨mement, il a garanti le refinancement de la dette de Warner, un Ã©lÃ©ment essentiel Ã la viabilitÃ© de l'opÃ©ration. Autre signe de confiance : lâ€™engagement de Paramount Ã indemniser ses actionnaires si la transaction nâ€™est pas finalisÃ©e dâ€™ici le 31 dÃ©cembre, ce qui suppose une procÃ©dure dâ€™approbation rÃ©glementaire relativement rapide. Ce point est crucial, car dans les grandes fusions-acquisitions du secteur des mÃ©dias, lâ€™opposition des autoritÃ©s de la concurrence peut ralentir, voire bloquer, les opÃ©rations. Sur le plan procÃ©dural, la rÃ©ouverture des nÃ©gociations requiert une dÃ©marche formelle : Warner doit en informer Netflix, qui a alors le droit de sâ€™aligner sur toute offre supÃ©rieure. Cela pourrait dÃ©clencher une nouvelle surenchÃ¨re. Les deux entreprises ont indiquÃ© Ãªtre prÃªtes Ã revoir leurs conditions Ã la hausse, tout en restant prudentes, notamment compte tenu de la chute du cours de lâ€™action Netflix, qui a perdu plus de 40 % de sa valeur depuis son pic de juin.
Un autre constat important concerne la rÃ©action du marchÃ©. Ã€ ce jour, seules 42,3 millions d'actions ont Ã©tÃ© apportÃ©es Ã Paramount, soit moins de 2 % du capital social. Cela indique que la plupart des investisseurs attendent de voir comment la situation Ã©volue avant de prendre une position dÃ©finitive. Parmi les actionnaires qui ont exhortÃ© le conseil d'administration Ã examiner attentivement l'offre alternative figurent Pentwater Capital Management et Ancora Holdings Group, signe que la proposition de Paramount est perÃ§ue comme plus avantageuse Ã©conomiquement. Le conseil d'administration de Warner n'a pas encore pris de dÃ©cision dÃ©finitive, mais le simple fait d'accorder Ã Paramount sept jours pour soumettre sa meilleure offre finale dÃ©montre que la sociÃ©tÃ© envisage sÃ©rieusement de changer de partenaire. D'aprÃ¨s plusieurs rapports financiers, ce serait la premiÃ¨re fois que la proposition de Paramount est examinÃ©e avec une telle dÃ©termination. Pour comprendre les consÃ©quences potentielles, il est utile d'envisager trois scÃ©narios. PremiÃ¨rement, Netflix dÃ©cide d'Ã©galer ou de surenchÃ©rir sur l'offre, maintenant ainsi l'accord et mettant fin aux nÃ©gociations avec Paramount. DeuxiÃ¨mement, Paramount prÃ©sente une offre finale nettement plus avantageuse, et Netflix choisit de ne pas surenchÃ©rir, laissant ainsi la porte ouverte Ã un nouvel acquÃ©reur. TroisiÃ¨mement, la concurrence s'intensifie, augmentant encore la valeur de l'accord, mais aussi les risques financiers pour les deux parties.
