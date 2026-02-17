Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 sort le 27 août (MGS 4 et MGS PW inclus)

 Se connecter 
Publié le: 17/02/2026 @ 17:19:52: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosKonami Digital Entertainment Inc. a annoncé la sortie de METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol. 2 le 27 août sur Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Steam. Cette collection fait suite à METAL GEAR SOLID: Master Collection Vol. 1 ( 2023 ) en réintroduisant deux titres incontournables qui prolongent les aventures de Solid Snake et Big Boss. Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots fait son grand retour depuis sa sortie initiale en 2008, accompagné de Metal Gear Solid: Peace Walker, jouable jusqu'à six en ligne, et du spin-off Metal Gear: Ghost Babel , en bonus. De plus, la collection comprend un livre de scénario contenant le texte du jeu des deux premiers titres, un livre maître détaillant l'histoire et les personnages, une bande originale numérique et une base de données couvrant le vaste univers de Metal Gear à Metal Gear Solid 4 : Guns of the Patriots . Les fans peuvent également acheter Metal Gear Solid 4 : Guns of the Patriots et Metal Gear Solid : Peace Walker (version HD Collection) en tant que titres numériques indépendants, séparément de la collection.

