Castlevania: Belmont's Curse sortira en 2026, le retour de la série en 2D
Publié le: 17/02/2026 @ 16:59:37: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosKonami Digital Entertainment Inc. a dévoilé Castlevania: Belmont's Curse , un nouvel opus de la célèbre franchise Castlevania, prévu pour cette année. Développé en partenariat avec Evil Empire Studios et Motion Twin, Castlevania: Belmont's Curse célèbre le 40e anniversaire de la série et perpétue son gameplay immersif d'action-exploration en 2D, tout en introduisant de nouveaux personnages et de vastes environnements. Le jeu est prévu sur PlayStation5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et Steam. Plus de vingt ans après les événements de Castlevania III : Dracula's Curse et de la récente série animée, c'est dans les rues du Paris du XVe siècle qu'un nouveau chapitre de la légendaire Maison Belmont s'apprête à s'écrire à l'encre rouge sang. Armé d'un fouet sacré légendaire, le Tueur de Vampires, successeur de Trevor Belmont et protagoniste du jeu, doit s'aventurer dans la ville ravagée par des créatures monstrueuses et un château mystique menaçant, afin de traquer les bêtes et de sauver les Parisiens des ténèbres éternelles.



Les fans de longue date comme les nouveaux venus devront maîtriser différentes armes et sorts pour se défendre contre leurs ennemis. De plus, un esprit d'exploration favorisera les plus audacieux, ceux qui oseront explorer chaque recoin de ce sinistre château. Le fouet , arme emblématique de la série Castlevania, fait son grand retour avec une nouvelle dimension. Plus qu'une simple arme, il devient un outil essentiel pour explorer les environs, permettant aux joueurs de se balancer à travers des environnements variés, de découvrir des salles cachées et d'atteindre des zones auparavant inaccessibles. La maîtrise du fouet ouvre également la voie à des stratégies de combat inédites, permettant aux joueurs de frapper leurs ennemis depuis des positions surprenantes. Le style artistique unique de Castlevania : Belmont's Curse s'appuie sur l'esthétique gothique emblématique de la série, permettant aux joueurs de découvrir le monde de Castlevania comme jamais auparavant. Les nouvelles zones regorgent de secrets et d'énigmes à percer, ainsi que de pièges mortels qui exigent une vigilance constante.
