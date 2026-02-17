Apple Podcasts fait peau neuve : les vidéos (et les nouvelles fonctionnalités) sont arrivées.

La vidéo fait également son apparition dans l'univers des podcasts sur Apple Podcasts , mais pas seulement comme un ajout esthétique. Apple prépare une mise à jour printanière visant à transformer la façon dont les créateurs et les auditeurs gèrent les épisodes, avec un intérêt particulier pour la monétisation . Près de vingt ans après l'apparition des podcasts sur iTunes et plus de dix ans après la sortie de leur application dédiée, Apple mise sur une expérience vidéo intégrée basée sur sa technologie HTTP Live Streaming (HLS) . L'objectif affiché est d'offrir aux producteurs un meilleur contrôle et aux spectateurs une plus grande flexibilité .Le nouveau système de podcasts vidéo d'Apple Podcasts vous permet de passer instantanément de l'écoute au visionnage d'un même épisode. Plus besoin de changer d'application ni de chercher une autre version : l'épisode reste identique, l'audio et la vidéo étant intégrés dans la même interface. Depuis l'écran de lecture, vous pouvez démarrer la vidéo directement dans l'application et passer en mode paysage plein écran . Pour ceux qui préfèrent préparer le contenu à l'avance, Apple permet également de télécharger des vidéos pour un visionnage hors ligne , ce qui est utile lorsque la connexion est instable. Grâce à la technologie HLS , la qualité vidéo s'adapte automatiquement aux conditions du réseau . Ainsi, la lecture reste fluide aussi bien en Wi-Fi que sur les réseaux cellulaires , en ajustant le débit binaire sans intervention manuelle. Les nouveaux épisodes vidéo s'intègrent aux fonctionnalités existantes : recommandations personnalisées , sélections éditoriales dans l' onglet « Nouveautés » et sur les pages de catégories .
Le point le plus délicat concerne les créateurs , qui, grâce au nouveau système Apple Podcasts, conservent la maîtrise de leur catalogue et de leurs méthodes de monétisation . La distribution vidéo s'effectue via des hébergeurs et des régies publicitaires ayant rejoint l'initiative, sans qu'Apple ne perçoive de commissions. Au lancement, la prise en charge vidéo HLS est assurée par des fournisseurs tels que Acast , ART19 (une société Amazon), Triton Omny Studio et SiriusXM (avec SiriusXM Media , AdsWizz et Simplecast ). D'autres fournisseurs pourront être ajoutés ultérieurement, élargissant ainsi le choix pour ceux qui publient leurs propres programmes. Pour la première fois, il est possible d'insérer des publicités vidéo dynamiques dans les podcasts, y compris des spots lus par l'animateur . Cela ouvre l'accès au marché de la publicité vidéo , tout en conservant la possibilité de gérer directement la création et le placement des publicités. L'intégration vidéo ne nécessite pas de refonte complète des programmes : le contenu vidéo est ajouté aux émissions existantes sans incidence sur le nombre d'abonnés ni de téléchargements . La monétisation peut se faire par le biais de parrainages et de publicité dynamique , Apple ne facturant aucun frais aux créateurs ou aux hébergeurs pour la simple distribution, que ce soit pour les flux RSS/MP3 ou HLS . Apple introduira plus tard cette année un système de tarification à l'impression pour les régies publicitaires diffusant des publicités dynamiques dans les vidéos HLS sur Apple Podcasts. Ainsi, le coût ne sera plus supporté par les producteurs de contenu, mais par les plateformes publicitaires utilisant l'infrastructure de distribution.
L'arrivée de la vidéo HLS vient enrichir les fonctionnalités déjà présentes dans Apple Podcasts , disponible dans plus de 170 pays et régions . L'application, conçue spécifiquement pour les podcasts, vous permet d'explorer des millions d'émissions réparties dans des centaines de catégories , grâce à des outils de personnalisation de l' écoute et, à terme, du visionnage . Parmi les fonctionnalités déjà intégrées, on retrouve le mode Amélioration des dialogues pour une meilleure clarté vocale, des vitesses de lecture de 0,5x à 3x , la génération automatique de chapitres , les liens temporels et les transcriptions de plus de 125 millions d'épisodes en 13 langues . Les utilisateurs peuvent également soutenir les créateurs grâce à des abonnements premium , qui incluent du contenu exclusif et une écoute sans publicité . En termes de disponibilité, les vidéos HLS sont déjà testables dans les versions bêta d' iOS 26.4 , d'iPadOS 26.4 et de visionOS 26.4 . Cette fonctionnalité sera disponible ce printemps sur iPhone , iPad , Apple Vision Pro et via Apple Podcasts sur le Web . Le catalogue de podcasts d'Apple reste accessible sur iPhone , iPad , Mac , Apple Watch , CarPlay , Vision Pro et via navigateur à l'adresse podcasts.apple.com . Pour les éditeurs, Apple met à disposition le portail officiel où vous trouverez des instructions pour activer la vidéo HLS et utiliser les outils de l'écosystème Apple afin de filmer , produire et partager des épisodes au format vidéo.
