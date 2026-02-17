Google Meet se divise : vous pouvez enfin séparer les vidéos et les diapositives.

Quiconque utilise Google Meet au quotidien connaît le dilemme subtil entre le partage d'écran et la visibilité des visages des participants : soit on privilégie l'un, soit on sacrifie l'autre. Jusqu'à présent, trouver cet équilibre impliquait de nombreux compromis, mais heureusement, la situation a évolué. Cette nouveauté vise à rendre les réunions plus flexibles. Google propose une option permettant de suivre à la fois le contenu partagé et la grille de la réunion , sans avoir à redimensionner ou déplacer constamment tous les éléments dans une seule fenêtre. La nouvelle fonctionnalité s'appelle « Ouvrir dans une nouvelle fenêtre ». Elle est dédiée au contenu partagé à l'écran lors d'une réunion Google Meet. Jusqu'à présent, lorsqu'une personne partageait son écran, ce contenu occupait une grande partie de l'interface Meet, réduisant ainsi l'espace disponible pour les autres participants. Grâce à cette nouvelle option, le contenu partagé n'est plus confiné à la mise en page principale. En sélectionnant « Ouvrir dans une nouvelle fenêtre », le contenu partagé se détache de la réunion principale et s'ouvre dans une fenêtre secondaire distincte . Concrètement, il n'est plus intégré à l'interface de Meet, mais devient une fenêtre indépendante gérée par le système comme n'importe quelle autre application ouverte. Une fois le contenu ouvert dans une nouvelle fenêtre, vous pouvez le déplacer librement sur le bureau, par exemple vers un deuxième écran ou dans un coin de l'écran principal. La gestion devient alors similaire à celle de n'importe quelle autre fenêtre du système d'exploitation. La fenêtre de contenu partagé peut également être redimensionnée indépendamment de la fenêtre principale de Google Meet. Vous pouvez ainsi choisir l'espace à allouer aux diapositives, aux documents ou à tout autre élément partagé, sans pour autant réduire la visibilité des participants. Lorsque vous n'aurez plus besoin de le conserver séparé, vous pourrez réancrer le contenu dans la fenêtre principale de la réunion. Ceci nous ramène au comportement traditionnel de Meet, avec l'écran partagé intégré à la mise en page standard.
Google a indiqué que l'option « Ouvrir dans une nouvelle fenêtre » sera proposée à un public assez large : cette fonctionnalité sera disponible pour les clients de Google Workspace , les abonnés à Workspace Individual et même ceux qui utilisent un compte Google personnel . Le lancement complet de cette fonctionnalité est prévu pour le 23 février 2026. Google évoque un déploiement progressif, l'activation ne sera donc pas immédiate pour tous, mais le calendrier indiqué reste inchangé. Même si cela peut paraître une mise à jour mineure, un contrôle plus précis des fenêtres , des mises en page et du contenu partagé élimine une excuse de plus pour se perdre dans les diapositives, les visages et les notifications, et rend tout plus pratique.
