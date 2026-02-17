Android Auto : la prise en charge vidéo fait son apparition.

Lors de la conférence Google I/O 2025 , l'entreprise a annoncé son intention d'intégrer la prise en charge des applications vidéo à Android Auto lorsque le véhicule est stationné . L'objectif est d'utiliser l'écran embarqué pour visionner du contenu uniquement lorsque les conditions de conduite sont sûres, afin d'éviter la lecture pendant le trajet. Cette expérience vise à rendre les temps d'arrêt plus gérables , par exemple lors des pauses de recharge des voitures électriques, en utilisant l'écran comme une extension naturelle de votre smartphone . Malgré cette annonce, la fonctionnalité n'est pas encore disponible dans les versions publiques d'Android Auto, et jusqu'à présent, nous n'avons vu aucun bouton ou menu dédié aux applications vidéo dans l'interface de la voiture. Un nouveau paramètre de configuration a été identifié dans le code bêta d'Android Auto v16.3.160744 , ne laissant que peu de place au doute quant à la nature de la fonctionnalité en cours de développement. Cette rumeur suggère qu'Android Auto prépare un mécanisme permettant d'activer les applications vidéo , probablement avec des contrôles spécifiques sur leur utilisation uniquement en mode veille . La présence de cette mention indique que le développement de la prise en charge du divertissement vidéo se poursuit depuis l'annonce faite lors de la Google I/O 2025 . Malgré ce nouveau paramètre, ceux qui ont essayé d'utiliser des applications vidéo sur cette version bêta d'Android Auto n'ont pas pu lancer la lecture sur l'écran de la voiture. Il manque encore plusieurs éléments, tant au niveau de l' interface que de l'intégration avec les applications compatibles , avant que la fonction ne devienne utilisable.
Outre l'option dédiée aux applications vidéo , d'autres indices de travail en cours sur l'interface apparaissent dans le code même de la version bêta d'Android Auto . Google travaille également sur les icônes réseau , qui se rapprochent du style d' Android 16 , offrant ainsi une identité visuelle plus cohérente entre le smartphone et le système embarqué. Une autre fonctionnalité en cours de développement permettra de choisir son avatar de conduite directement depuis la voiture. L'objectif est de personnaliser davantage l' expérience Android Auto en intégrant mieux le profil utilisateur aux informations affichées sur l'écran de bord. Tous ces changements résultent d'une analyse de l'APK par Android Authority , c'est-à-dire du désassemblage du package d'installation pour observer les parties du code encore en cours d'élaboration. Il s'agit donc de fonctions qui ne sont pas encore actives, qui pourraient changer ou même ne jamais être intégrées à la version stable destinée à tous. C’est précisément pour cette raison que la présence de ce drapeau ne constitue pas une annonce officielle (qui a d’ailleurs déjà eu lieu) et ne donne aucune indication quant à la date de sortie : elle indique simplement que Google continue de travailler sur la prise en charge des applications vidéo dans Android Auto, sans renoncer à la promesse faite lors de la Google I/O 2025. Pour l’instant, la seule certitude est que le projet est toujours d’actualité ; le reste sera connu lorsque ces fonctionnalités quitteront la phase bêta et arriveront sur les écrans de nos voitures.
