Test Maid of Salvation (Nintendo Switch) - Une servante prête à tout.
Publié le: 17/02/2026 @ 15:29:56: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosDéveloppé et édité par Orange Popcorn , Maid of Salvation est un RPG d'action en 3D à vue de dessus doté d'un système de combat accessible et dynamique, et d'un style graphique rappelant l'anime. Fidèle à son titre, l'héroïne est une « servante », mais son arsenal est impitoyable et ne laisse aucun survivant. Créé par les mêmes développeurs que Hunter X , Maid of Salvation reprend en grande partie l'autre titre du studio. On y retrouve également une jeune fille qui, armée d'une épée, affronte des monstres de toutes sortes. L'univers de ce jeu évoque l'anime. À ceci près que, contrairement à Hunter X qui mettait en scène une étudiante, Maid of Salvation incarne une servante. De plus, le cadre du jeu change également : d'un jeu d'action-aventure à défilement horizontal, il adopte une vue isométrique. Dans Maid of Salvation, nous incarnons Shizuka , une servante du Purgatoire, une sorte de paladine chargée de sauver les âmes perdues. Pour ce faire, nous parcourrons une aventure linéaire de durée modeste, jalonnée de 20 boss différents. Un hub permet également d'interagir avec d'autres personnages. Malheureusement, comme vous l'aurez sans doute remarqué, le début du récit manque d'originalité et de complexité. En réalité, le scénario de Maid of Salvation, bien que présent, n'exploite pas pleinement son potentiel, se contentant d'un rôle secondaire et laissant l'attention se porter principalement sur le gameplay , et plus précisément sur le système de combat. Le reste n'est qu'un enchaînement flou de dialogues et d'événements qui peinent à captiver le joueur, hormis quelques rares moments intéressants plus tard dans le jeu. Cela s'explique aussi par la caractérisation des personnages, Shizuka y compris, qui manquent de charisme et de profondeur psychologique.

