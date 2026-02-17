Le Parlement européen désactive l'IA sur les appareils officiels : le début de changements majeurs

 Se connecter 
 Se connecter 
        
Le Parlement européen désactive l'IA sur les appareils officiels : le début d...
Publié le: 17/02/2026 @ 15:20:01: Par Nic007 Dans "Sécurité"
SécuritéLe Parlement européen a décidé de désactiver les fonctionnalités d'intelligence artificielle intégrées aux appareils professionnels des députés et de leurs collaborateurs. Cette décision a été annoncée par courriel interne, invoquant des préoccupations liées à la cybersécurité et à la protection des données. Cela s'explique notamment par le fait que les assistants IA utilisent des services cloud pour effectuer des tâches qui, comme souligné précédemment, pourraient être traitées localement sur l'appareil. Selon l'administration du Parlement européen, l'étendue des données transférées à des prestataires externes reste encore mal connue. En attendant que ces questions soient clarifiées, il est plus prudent de désactiver les fonctions d'IA. De l'avis de l'administration du Parlement européen, l'étendue complète des données transférées à des fournisseurs externes n'est pas encore totalement connue. L'annonce recommandait aux parlementaires de prendre des précautions similaires concernant leurs appareils personnels utilisés à des fins professionnelles. Une attention particulière était portée au risque de numérisation de documents de travail et de correspondance privée par des outils d'intelligence artificielle, ainsi qu'à l'installation d'applications tierces disposant de droits d'accès étendus aux données.

Dans un entretien accordé à POLITICO, des représentants du Parlement ont assuré que leurs services de presse et leurs équipes informatiques surveillent en permanence les menaces et mettent en œuvre les mesures préventives appropriées. L'institution a toutefois refusé de préciser quelles fonctions d'IA avaient été désactivées ni quels systèmes étaient utilisés sur les appareils officiels, invoquant le caractère sensible de ces informations. Le blocage des outils d'IA au sein des gouvernements n'est pas un phénomène nouveau. L'année dernière, le modèle DeepSeek a été interdit sur les équipements gouvernementaux de plusieurs pays, dont les États-Unis, Taïwan et l'Australie, pour des raisons de sécurité nationale. L'affaire du mois dernier a également suscité une vive attention lorsque Madhu Gottumukkala, directeur par intérim de l'Agence américaine de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA), a mis en ligne des documents sensibles sur la version publique de ChatGPT. Bien que non classifiés, ces documents portaient la mention « Usage officiel uniquement » et contenaient des informations relatives à des marchés publics. Les systèmes de sécurité automatisés ont détecté l'incident et le département de la Sécurité intérieure (DHS) a ouvert une enquête. La décision du Parlement européen montre que les administrations publiques privilégient la prudence.
Test Maid of Salvation (Nintendo Switch... »« Intel annonce Xe Next Graphics pour l'IA
Plus d'actualités dans cette catégorie
 03-02SécuritéLa France sévit contre les VPN. Le contournement du blocage ne sera plus possible.
 20-01SécuritéWhisperPair : La faille qui permet d’espionner des écouteurs en un temps record
 15-01SécuritéMicrosoft a démantelé RedVDS, le service mondial de cybercriminalité qui générait plusieurs millions de dollars de revenus.
 19-12SécuritéLe clavier l'a démasqué. Un espion nord-coréen sur Amazon
 03-12SécuritéLe piratage massif de 120 000 caméras de sécurité nous rappelle qu'on n'est jamais trop prudent.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
  Actualités - Archives
 Apple17-02
Apple Podcasts fait peau neuve : les vidéos (et les nouvelles fonctionnalités) sont arrivées.
 Google17-02
Google Meet se divise : vous pouvez enfin séparer les vidéos et les diapositives.
 Android17-02
Android Auto : la prise en charge vidéo fait son apparition.
 Jeux Vidéos17-02
Test Maid of Salvation (Nintendo Switch) - Une servante prête à tout.
 Sécurité17-02
Le Parlement européen désactive l'IA sur les appareils officiels : le début de changements majeurs
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page