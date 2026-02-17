Intel annonce Xe Next Graphics pour l'IA

Intel a réaffirmé sa feuille de route pour les architectures graphiques de nouvelle génération, malgré les rumeurs selon lesquelles aucune nouvelle solution ne succéderait à la sortie de Xe3P. La nouvelle présentation indique que l'entreprise conservera une activité graphique distincte après le lancement des accélérateurs Crescent Island récemment dévoilés. La prochaine génération d'accélérateurs graphiques est baptisée Xe Next ; l'architecture est encore en développement et n'a pas encore reçu de nom officiel. Son lancement est prévu après celui des accélérateurs Crescent Island basés sur Xe3P, qui sont axés sur les charges de travail d'inférence. Avec l'arrivée de Xe Next, la gamme de serveurs se divisera probablement en deux segments : les solutions Crescent Island pour l'inférence et les très attendus Jaguar Shores pour l'entraînement de l'IA et les charges de travail HPC.
Concernant Jaguar Shores, le développement de cet accélérateur pour l'entraînement de l'IA et le calcul haute performance devrait s'achever d'ici le milieu de l'année, la production devant démarrer peu après. Si le projet est couronné de succès, une commercialisation pourrait intervenir fin 2020 ou début 2027. La production devrait être réalisée soit dans une usine commune avec TSMC, soit avec le procédé 18A d'Intel, sous réserve de rendements satisfaisants. Comme on peut s'y attendre, le fabricant se concentrera désormais exclusivement sur les cartes graphiques pour serveurs, les cartes graphiques grand public devenant secondaires.
