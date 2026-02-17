Une faille de sécurité importante dans Google Chrome. Il suffit de visiter un site infecté

Publié le: 17/02/2026 @ 00:25:22: Par Nic007 Dans "Navigateurs"
Google a publié un correctif de sécurité pour le navigateur Chrome qui corrige une grave vulnérabilité zero-day. Cette faille, référencée CVE-2026-2441, a déjà été exploitée par des cybercriminels. La faille a été découverte le 11 février par le chercheur en sécurité Shaheen Fazim. L'entreprise a réagi rapidement et a publié une mise à jour deux jours plus tard. La vulnérabilité était considérée comme critique et, de par sa nature, pouvait être exploitée à l'insu de l'utilisateur. Il s'agit d'une erreur dite d'utilisation après libération. En clair, le navigateur a tenté d'accéder à une portion de mémoire déjà libérée. Cela crée un « espace vide » en mémoire qu'un attaquant peut exploiter pour exécuter son propre code. Dans ce cas précis, le problème concernait le mécanisme de gestion des fonctionnalités avancées des polices CSS. Un site web correctement conçu, contenant des éléments spécifiques, aurait pu permettre l'exécution de code malveillant dans le navigateur. Point important, l'utilisateur n'avait rien à télécharger ni à cliquer sur des liens suspects. Il lui suffisait de visiter le site web infecté.
Google a confirmé que la vulnérabilité était exploitée « en production », sans toutefois fournir de détails sur les attaques spécifiques. Heureusement, Chrome intègre un mécanisme d'isolation, appelé sandbox, qui atténue l'impact de tels incidents. Cependant, elle n'offre pas une sécurité absolue. Un attaquant pourrait potentiellement accéder aux données de navigation, consulter les onglets ouverts ou tenter d'exploiter d'autres vulnérabilités pour sortir de l'environnement isolé et obtenir un contrôle accru sur le système. Le correctif est disponible dans les dernières versions de Chrome pour Windows, macOS et Linux. La mise à jour est déployée progressivement ; par conséquent, tous les utilisateurs ne la recevront pas simultanément. Pour vérifier si votre navigateur est à jour, il vous suffit d'aller dans le menu Aide et de sélectionner « À propos de Google Chrome ». Si une nouvelle version est disponible, le programme la téléchargera automatiquement et vous invitera ensuite à le redémarrer. En matière de vulnérabilités zero-day, la rapidité de réaction est primordiale. Il est donc important de vérifier régulièrement les mises à jour et de ne pas tarder à les installer.
