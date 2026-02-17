YouTube bloque-t-il les commentaires à cause des bloqueurs de publicités ? Des utilisateurs signalent des problèmes.

 Se connecter 
Publié le: 17/02/2026 @ 00:23:33: Par Nic007 Dans "Vidéo"
VidéoCes derniers jours, des utilisateurs de YouTube se plaignent de la disparition des commentaires sous les vidéos. Certains voient apparaître un message indiquant que les commentaires sont désactivés, même s'ils étaient auparavant disponibles. Il est important de noter que le problème ne concerne pas des contenus isolés, mais plutôt diverses vidéos diffusées sur plusieurs chaînes. Des signalements similaires ont été recensés non seulement sur Reddit, mais aussi sur X.D'après les témoignages d'utilisateurs, il arrive que les descriptions des vidéos disparaissent également. Il devient alors difficile d'accéder aux liens, aux sources et aux informations complémentaires que les créateurs incluent généralement sous la vidéo De nombreux internautes ont constaté un point commun : les problèmes surviennent principalement chez ceux qui utilisent des bloqueurs de publicités. Cela concerne aussi bien les extensions de navigateur classiques que les navigateurs intégrant un bloqueur de publicités, comme Brave. Il est intéressant de noter que certains signalements proviennent également d'utilisateurs de YouTube Premium qui, malgré leur abonnement payant, utilisent aussi un bloqueur de publicités.

Nul n'ignore que YouTube lutte de plus en plus contre les bloqueurs de publicité. Par le passé, la plateforme a affiché des avertissements et, dans certains cas, a empêché la lecture de vidéos sur les navigateurs équipés de bloqueurs de publicité. La situation actuelle semble marquer une escalade dans ce conflit, bien que la méthode employée soit très inefficace, puisque même les commentaires et descriptions sous les vidéos sont bloqués. De nombreux utilisateurs affirment qu'après avoir désactivé leur bloqueur de publicités, les commentaires et descriptions réapparaissent. Il semblerait donc qu'il s'agisse d'une action délibérée de la plateforme. Il est important de noter que tous les utilisateurs ayant un bloqueur de publicités actif ne rencontrent pas ces difficultés. Certains ont toujours un accès complet aux commentaires et aux descriptions. Il est possible que ces modifications soient déployées progressivement ou testées uniquement dans certaines régions. YouTube n'a pas encore publié de déclaration officielle. Toutefois, si vous rencontrez des problèmes similaires, la solution la plus simple pourrait être de désactiver temporairement votre bloqueur de publicités et de vérifier si cela rétablit le bon fonctionnement du service.
