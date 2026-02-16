Le gouvernement britannique souhaite savoir qui utilise des VPN. Seule une pièce d'identité est requise.

Suite à l'adoption de la loi sur la sécurité en ligne, le gouvernement britannique prépare de nouvelles mesures concernant les activités en ligne des citoyens. Cette fois-ci, le débat porte sur les outils liés à l'anonymat, tels que les VPN et les chatbots. La possibilité de conditionner l'accès à ces services à une vérification de l'âge, voire de l'identité, est au cœur des discussions. Ces annonces suscitent de vives réactions car elles touchent à l'aspect technique fondamental d'Internet. Pour certains, il s'agit d'une étape naturelle dans la politique de protection des mineurs, tandis que pour d'autres, elles franchissent la limite entre sécurité et surveillance. Le Premier ministre Keir Starmer a confirmé que les ministres étudient des solutions pour rendre plus difficile le contournement des restrictions d'âge existantes. Dans ses déclarations publiques, il a insisté sur le rythme des évolutions technologiques et la nécessité d'une réponse gouvernementale rapide. Downing Street a indiqué être disposé à utiliser les pouvoirs délégués, qui permettent de modifier la réglementation sans intervention législative complète. Concrètement, le gouvernement pourrait introduire de nouvelles exigences d'ici quelques mois. Les réseaux privés virtuels (VPN) sont utilisés par les entreprises, les rédactions, les militants et les internautes pour chiffrer leurs communications et masquer leur localisation. Leur popularité a augmenté depuis l'introduction de mécanismes de vérification d'âge sur de nombreuses plateformes, exigeant désormais des documents ou des données biométriques. Les solutions proposées visent principalement les personnes de moins de 18 ans. La mise en œuvre d'une telle politique obligerait les fournisseurs de VPN à créer des systèmes permettant de suivre les tentatives de connexion. Les critiques soulignent le paradoxe qu'un outil de protection de la vie privée puisse reposer sur la collecte de données d'identification.
Le Cabinet Office mène simultanément des discussions sur des changements plus vastes. Il s'agit notamment de limiter la présence des jeunes adolescents sur les réseaux sociaux, de modifier les fonctionnalités de conception et de réglementer les systèmes de communication. Cette politique plus stricte est soutenue, entre autres, par Liz Kendall (secrétaire d'État à la Science, à l'Innovation et à la Technologie), qui plaide pour des mesures décisives afin de protéger les familles. Les déclarations des représentants du gouvernement insistent sur la responsabilité de l'État et la nécessité de s'adapter à l'évolution du paysage numérique.
Les opposants à ces projets mettent en garde contre l'intégration permanente du contrôle administratif dans les mécanismes de chiffrement. Ils soulignent que les VPN restent légaux et jouent un rôle important dans la protection des communications. Selon eux, l'introduction d'une vérification obligatoire pourrait rapprocher le pays des pratiques en vigueur dans les systèmes où l'anonymat est perçu comme une menace.
Je sais que les parents de tout le pays attendent de nous que nous prenions des mesures urgentes pour assurer la sécurité de leurs enfants en ligne. C'est pourquoi je me suis opposé à Grok et à Elon Musk lorsqu'ils ont enfreint la loi et les valeurs britanniques. Nous n’attendrons pas pour prendre les mesures dont les familles ont besoin. Nous allons donc renforcer la réglementation des chatbots basés sur l’IA et préparer le terrain pour une action rapide sur la base des résultats de la consultation sur les jeunes et les médias sociaux. Nous sommes déterminés à offrir aux enfants l’enfance qu’ils méritent et à les préparer à l’avenir dans une période de changements technologiques rapides, déclare Kendall.
