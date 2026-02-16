Le gouvernement britannique souhaite savoir qui utilise des VPN. Seule une pièce d'identité est requise.

Je sais que les parents de tout le pays attendent de nous que nous prenions des mesures urgentes pour assurer la sécurité de leurs enfants en ligne. C'est pourquoi je me suis opposé à Grok et à Elon Musk lorsqu'ils ont enfreint la loi et les valeurs britanniques. Nous n’attendrons pas pour prendre les mesures dont les familles ont besoin. Nous allons donc renforcer la réglementation des chatbots basés sur l’IA et préparer le terrain pour une action rapide sur la base des résultats de la consultation sur les jeunes et les médias sociaux. Nous sommes déterminés à offrir aux enfants l’enfance qu’ils méritent et à les préparer à l’avenir dans une période de changements technologiques rapides