 Se connecter 
 Se connecter 
        
La vente des ordinateurs portables ASUS et Acer est interdite en Allemagne.
Publié le: 16/02/2026 @ 16:27:30: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielSuite à une décision du tribunal régional de Munich, ASUS et Acer ne sont plus autorisés à vendre directement leurs PC en Allemagne. Ce jugement, rendu le 22 janvier 2026, a déjà contraint les deux fabricants à suspendre ou retirer les produits concernés de leurs boutiques en ligne allemandes, le temps d'évaluer d'éventuelles poursuites judiciaires et les conséquences de la décision. Celle-ci s'applique aux canaux de vente et de distribution propres aux entreprises, sans impacter les détaillants qui écoulent leurs stocks restants. De ce fait, l'offre sur le marché se limite désormais aux autres fabricants et aux stocks existants d'ASUS et d'Acer. Le principal motif de l'injonction résidait dans les revendications de brevets de Nokia, notamment ceux relatifs aux technologies de base d'encodage et de décodage HEVC/H.265. ASUS et Acer utilisant des accélérateurs graphiques, des processeurs et d'autres unités d'encodage et de décodage vidéo numérique, une licence est requise et la vente de leurs produits est conditionnée par l'accord de Nokia. Le tribunal a conclu que les deux sociétés n'avaient pas démontré leur volonté d'agir en tant que licenciés de bonne foi, conformément aux principes FRAND, ce qui l'a autorisé à prononcer une injonction plutôt qu'une indemnisation financière. La durée de l'injonction n'est pas encore connue ; des procédures supplémentaires impliquant le tribunal et les fabricants seront probablement nécessaires. Pour l'instant, la situation semble toutefois dans l'impasse.
« L'iPhone 18 Pro sera commercialisé sans...
Plus d'actualités dans cette catégorie
 16-02MatérielL'Europe possède son propre processeur RISC-V. Intel en assure la production.
 13-02MatérielLes routeurs sont une autre victime de l'essor de l'IA. Le prix de la DRAM y est jusqu'à sept fois plus élevé.
 10-02MatérielNVIDIA a intégré l'IA dans le développement de ses cartes graphiques.
 06-02MatérielSamsung augmente sa production de puces.
 05-02MatérielLe prix et la date de sortie du matériel Steam restent indéterminés.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
  Actualités - Archives
 Matériel16-02
La vente des ordinateurs portables ASUS et Acer est interdite en Allemagne.
 Apple16-02
L'iPhone 18 Pro sera commercialisé sans emplacement physique pour carte SIM.
 Jeux Vidéos16-02
Test Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties (PS5) - Une version revisitée et étendue du troisième épisode
 Windows16-02
La barre des tâches flexible s'apprête (enfin) à faire son retour dans Windows 11.
 Windows16-02
Microsoft rend les joueurs fous. Les écrans noirs en pleine partie sont la faute du système.
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page