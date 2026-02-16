La vente des ordinateurs portables ASUS et Acer est interdite en Allemagne.

Suite à une décision du tribunal régional de Munich, ASUS et Acer ne sont plus autorisés à vendre directement leurs PC en Allemagne. Ce jugement, rendu le 22 janvier 2026, a déjà contraint les deux fabricants à suspendre ou retirer les produits concernés de leurs boutiques en ligne allemandes, le temps d'évaluer d'éventuelles poursuites judiciaires et les conséquences de la décision. Celle-ci s'applique aux canaux de vente et de distribution propres aux entreprises, sans impacter les détaillants qui écoulent leurs stocks restants. De ce fait, l'offre sur le marché se limite désormais aux autres fabricants et aux stocks existants d'ASUS et d'Acer. Le principal motif de l'injonction résidait dans les revendications de brevets de Nokia, notamment ceux relatifs aux technologies de base d'encodage et de décodage HEVC/H.265. ASUS et Acer utilisant des accélérateurs graphiques, des processeurs et d'autres unités d'encodage et de décodage vidéo numérique, une licence est requise et la vente de leurs produits est conditionnée par l'accord de Nokia. Le tribunal a conclu que les deux sociétés n'avaient pas démontré leur volonté d'agir en tant que licenciés de bonne foi, conformément aux principes FRAND, ce qui l'a autorisé à prononcer une injonction plutôt qu'une indemnisation financière. La durée de l'injonction n'est pas encore connue ; des procédures supplémentaires impliquant le tribunal et les fabricants seront probablement nécessaires. Pour l'instant, la situation semble toutefois dans l'impasse.
