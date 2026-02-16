 Se connecter 
L'iPhone 18 Pro sera commercialisé sans emplacement physique pour carte SIM.
Publié le: 16/02/2026 @ 16:26:36: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleIl semble qu'une tendance se dessine au sein de l'écosystème Apple : les futurs iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max devraient être exclusivement compatibles eSIM, sans emplacement pour carte SIM physique. Des informations similaires avaient déjà circulé concernant l'iPhone Fold. Selon TechManiacs, Apple souhaite libérer de l'espace interne dans les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max en supprimant le tiroir SIM et en optant pour une solution eSIM. Cet espace permettra d'intégrer une batterie plus performante. Dans le cas de l'iPhone Fold, cette décision s'explique également par sa conception ultra-fine, qui ne permet pas d'accueillir un emplacement pour carte SIM physique.

Il avait été précédemment rapporté qu'Apple pourrait commercialiser deux versions de l'iPhone 18 Pro et de l'iPhone 18 Pro Max. La version eSIM uniquement de l'iPhone 18 Pro Max aurait été dotée d'une batterie d'une capacité de 5 100 à 5 200 mAh, voire plus, tandis que la version avec carte SIM physique aurait été limitée à une batterie de 5 000 mAh. Cependant, il semblerait désormais qu'Apple envisage d'abandonner complètement les versions avec carte SIM physique. Les deux iPhone 18 Pro devraient également intégrer deux composants sans fil améliorés : le module réseau N2 et le modem C2. Ce dernier serait compatible avec les technologies 5G mmWave et sub-6 GHz. Le modem C2 serait gravé en 4 nm par TSMC, tandis que le nouveau processeur A20 Pro serait gravé en 2 nm. Cette combinaison devrait permettre un gain significatif en efficacité énergétique. Mais il ne s'agit pour l'instant que d'une rumeur.
