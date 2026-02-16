Test Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties (PS5) - Une version revisitée et étendue du troisième épisode...

Publié le: 16/02/2026 @ 16:17:51: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Difficile de croire que la série Yakuza existe depuis 20 ans, depuis sa première sortie sur PS2. Au cours des deux dernières décennies, des dizaines de jeux Yakuza sont sortis sur différentes plateformes. Si certains titres restent non localisés, la majorité de la série est disponible en anglais sur les plateformes modernes. Le projet Yakuza Kiwami entame donc officiellement son troisième opus. Malgré l'introduction du nouveau protagoniste Ichiban Kasuga dans les deux séries principales, il semble que les développeurs hésitent encore à se séparer du Dragon de la famille Dojima. Kiryu n'est pas le seul concerné, puisque SEGA intègre son rival Yoshitaka Mine comme personnage jouable dans une nouvelle histoire inédite intitulée Dark Ties . Ce jeu reprend l'histoire de la version originale et fait suite à Yakuza Kiwami 2. Se déroulant en 2007, il raconte comment Kazuma Kiryu a quitté sa vie fastueuse à Kamurocho pour s'installer à Okinawa et prendre soin d'un orphelinat nommé Morning Glory. Avec l'aide d'Haruka, il gère cet orphelinat qui accueille huit enfants et devient pour eux une figure paternelle.Alors qu'il mène une vie paisible à Okinawa, Kiryu se retrouve de nouveau mêlé à un conflit majeur lié à une lutte de pouvoir au sein du clan Tojo qu'il a quitté. La conspiration politique qui en résulte menace également l'existence de l'orphelinat Morning Glory. Pour sauver les enfants qu'il aime, Kiryu est contraint de retourner à Tokyo afin de rétablir l'ordre. Kazuma Kiryu parviendra-t-il à résoudre le conflit qui a éclaté au sein du clan Tojo ?
