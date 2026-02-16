La barre des tâches flexible s'apprête (enfin) à faire son retour dans Windows 11.

Windows 11 semble annoncer le retour d'une de ses fonctionnalités les plus demandées : une barre des tâches véritablement flexible , déplaçable et redimensionnable comme on n'en a pas vu depuis des années. Selon de nouvelles rumeurs, Microsoft travaillerait justement sur ce point, suite aux nombreuses critiques suscitées par sa décision de la fixer en bas de l'écran avec une hauteur par défaut unique . D'après la source , ce projet n'est pas une simple retouche esthétique, mais une tentative de remettre au centre l'une des zones les plus utilisées de l' interface Windows . Et surtout, de réaligner Windows 11 avec ce qui était possible depuis Windows 95 . Avec Windows 11 , Microsoft a entièrement repensé la barre des tâches, la fixant au bas de l'écran et empêchant tout redimensionnement . Une rupture nette avec les versions précédentes, où la barre pouvait être déplacée librement sur les côtés du moniteur. L'entreprise avait précédemment expliqué que le retour de cette fonctionnalité serait trop complexe compte tenu du nombre de personnes qui l'utilisaient réellement. Cependant, d'après le journal Windows Central , la situation a changé : l'équipe de développement a décidé de rétablir intégralement l' ancienne possibilité de déplacer la barre. En pratique, la barre des tâches de Windows 11 retrouverait sa position initiale en bas de l'écran, mais serait également présente sur les trois autres côtés : en haut , à gauche et à droite . Outre sa position, sa taille serait également ajustable, avec la possibilité de régler sa hauteur selon vos besoins, comme c'était le cas dans les versions précédentes du système d'exploitation.
D'après les sources citées, Microsoft travaille non seulement sur la barre des tâches principale, mais aussi sur tous ses éléments associés . L'équipe se concentrerait notamment sur les sous-menus , les panneaux contextuels (comme les panneaux rapides et les notifications) et les composants secondaires de la barre des tâches afin de garantir leur bon fonctionnement lorsque celle-ci est positionnée de l'autre côté de l'écran. Ce type d'intervention nécessite de revoir le comportement de nombreux détails de l' interface , qui, sous Windows 11, avait été conçue en considérant la barre inférieure comme allant de soi. C’est pourquoi le projet aurait été classé comme hautement prioritaire au sein du groupe en charge du développement Windows, avec des ressources supplémentaires allouées pour respecter les délais internes. La nouvelle barre des tâches pourrait être dévoilée durant l' été 2026 , sauf imprévu. Il ne s'agit pas d'une simple idée, mais d'un projet en cours de développement que Microsoft semble vouloir finaliser dans un délai assez précis. La possibilité de déplacer et de redimensionner la barre des tâches reste une fonctionnalité très demandée par de nombreux utilisateurs, mais elle ne représente qu'un élément parmi d'autres dans l' écosystème Windows 11. Microsoft a d'ailleurs promis que la remise en état du système d'exploitation serait une priorité tout au long de l'année 2026 , ce qui indique que la liste des points à revoir est longue. Parmi les problèmes les plus fréquemment cités figurent les performances , qui ne sont pas toujours à la hauteur, et la stabilité , les mises à jour introduisant parfois plus de bugs qu'elles n'en corrigent.
À cela s'ajoute le caractère de plus en plus intrusif d'éléments tels que les publicités et les fonctions basées sur l'intelligence artificielle , qui ne sont pas toujours appréciés ni demandés par ceux qui utilisent quotidiennement un PC. Se pose ensuite la question de l' interface graphique : Windows 11 mêle encore des composants modernes à de nombreux éléments anciens , ce qui crée une expérience parfois incohérente. Dans ce contexte, une barre des tâches plus flexible est un bon point, mais elle ne peut à elle seule résoudre les principaux problèmes du système d'exploitation. Si Microsoft met effectivement en œuvre ce changement, la barre des tâches ressemblera enfin à celle que beaucoup connaissent depuis des années. Le véritable test sera cependant de savoir si le même soin sera apporté aux problèmes plus gênants, qui sont essentiels pour une confiance durable en Windows 11 .
