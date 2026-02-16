Microsoft rend les joueurs fous. Les écrans noirs en pleine partie sont la faute du système.

Microsoft reconnaît que certains utilisateurs de Windows 11 ont pu rencontrer récemment deux problèmes graves. Le premier se traduisait par des plantages affichant un écran noir ou vert avec le code d'erreur KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE. Le second affectait la connectivité sans fil et rendait difficile la connexion aux réseaux utilisant WPA3. L'entreprise a consacré beaucoup de temps à l'analyse des rapports provenant des canaux de test et des clients réguliers. Avec la publication du correctif de février, l'éditeur de logiciels a confirmé être au courant de l'origine des vulnérabilités et a commencé à déployer une solution. L'un des symptômes les plus marquants était une perte soudaine de stabilité lors de l'utilisation de graphismes 3D. Des utilisateurs ont signalé des interruptions dans les jeux et applications utilisant DirectX. La documentation de la mise à jour pointait vers le composant dxgmms2.sys, responsable de la gestion de la mémoire graphique. En pratique, le système interrompait le fonctionnement de l'ordinateur dès qu'une violation de l'intégrité de ses structures internes était détectée. Le mécanisme de protection du noyau bloquait toute opération ultérieure et un message familier aux administrateurs et aux services informatiques depuis des années s'affichait à l'écran. Dans les versions récentes, seul le code couleur de l'interface d'erreur avait changé. Des rumeurs circulent depuis longtemps dans la communauté des joueurs. Nombre d'entre elles font le lien avec l'activation de la protection matérielle du noyau et l'utilisation de systèmes anti-triche agressifs dans certains jeux. Genshin Impact a notamment été cité. Les configurations basées sur Nvidia ont également été évoquées , sans que le fabricant du système n'ait précisé la marque.
Cette mise à jour inclut des modifications disponibles à partir de la version 26200.7840. Microsoft indique qu'une erreur système liée à dxgmms2.sys a été résolue. L'installation de ce correctif devrait réduire le risque de plantages récurrents lors de l'utilisation intensive de logiciels graphiques. Il est important de rappeler que les correctifs sont déployés progressivement. Certains ordinateurs les recevront plus tôt, tandis que d'autres seront inclus ultérieurement. Durant cette période de transition, des signalements isolés peuvent encore apparaître. Le second problème affectait les utilisateurs tentant de se connecter aux réseaux sans fil modernes. Microsoft a identifié la source de la vulnérabilité : la mise à jour facultative KB5074105 , publiée en janvier. Après son installation, certains appareils refusaient de fonctionner avec certains points d’accès utilisant le protocole WPA3-Personnel. La solution a été intégrée au correctif KB5077181 . Le fabricant n'a pas publié de liste des cartes réseau ou routeurs les plus vulnérables, mais a souligné que le bogue avait été identifié et corrigé.
Cette mise à jour inclut des modifications disponibles à partir de la version 26200.7840. Microsoft indique qu'une erreur système liée à dxgmms2.sys a été résolue. L'installation de ce correctif devrait réduire le risque de plantages récurrents lors de l'utilisation intensive de logiciels graphiques. Il est important de rappeler que les correctifs sont déployés progressivement. Certains ordinateurs les recevront plus tôt, tandis que d'autres seront inclus ultérieurement. Durant cette période de transition, des signalements isolés peuvent encore apparaître. Le second problème affectait les utilisateurs tentant de se connecter aux réseaux sans fil modernes. Microsoft a identifié la source de la vulnérabilité : la mise à jour facultative KB5074105 , publiée en janvier. Après son installation, certains appareils refusaient de fonctionner avec certains points d’accès utilisant le protocole WPA3-Personnel. La solution a été intégrée au correctif KB5077181 . Le fabricant n'a pas publié de liste des cartes réseau ou routeurs les plus vulnérables, mais a souligné que le bogue avait été identifié et corrigé.
Plus d'actualités dans cette catégorie
12-02WindowsWindows 11 corrige le problème de la veille moderne. Fini la consommation excessive de batterie sur les ordinateurs portables.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité