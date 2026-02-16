Processeur Intel Nova Lake-S à 52 cœurs, uniquement disponible sur les cartes mères haut de gamme.

 Se connecter 
Publié le: 16/02/2026 @ 00:19:54: Par Nic007 Dans "Intel"
IntelDe plus amples informations circulent en ligne concernant les futurs processeurs de bureau Intel Nova Lake-S. Il semblerait que les modèles les plus puissants, dotés de 52 cœurs, n'atteindront pas leur plein potentiel sur toutes les cartes mères de la série 900. Les performances maximales ne seraient disponibles que sur certains modèles haut de gamme. Cela concerne principalement les modèles haut de gamme basés sur le chipset Intel Z990. Ces derniers sont conçus pour offrir une alimentation et un refroidissement VRM suffisamment performants, permettant ainsi aux processeurs de fonctionner sans contrainte de puissance supplémentaire. Pour les autres cartes mères de la série 900, la plateforme limitera automatiquement la consommation d'énergie, et par conséquent les performances. Les processeurs Nova Lake-S les plus performants utiliseront deux modules de calcul. Chacun comprendra huit cœurs P et seize cœurs E. De plus, le système intégrera quatre cœurs LPE à faible consommation. On obtient ainsi un total de 52 cœurs par processeur. Des rapports non officiels indiquent qu'après la suppression des limitations de consommation, ces puces peuvent consommer plus de 700 W. C'est une valeur très élevée pour un processeur de bureau, et c'est précisément pourquoi la qualité de la carte mère est si importante. Les modèles moins performants risquent de peiner à fonctionner à pleine charge. Les processeurs seront composés de cinq éléments : deux modules de calcul, un iGPU dédié, une partie du SoC et un contrôleur de plateforme. Les modules de calcul seront relativement volumineux, mais l’ensemble du système utilisera le socket LGA 1954.

Concrètement, cela pourrait se traduire par l'émergence d'une nouvelle catégorie de cartes mères très onéreuses. Les fabricants développeront vraisemblablement des modèles dotés d'alimentations ultra-performantes et de systèmes de refroidissement massifs, destinés aux passionnés, aux overclockeurs et aux joueurs les plus exigeants. Les cartes mères de la série 900, moins onéreuses, resteront compatibles avec les processeurs Nova Lake-S, mais leurs performances pourraient être limitées par une consommation électrique plus faible. Si cela ne posera pas de problème à certains utilisateurs, ceux qui recherchent des performances maximales devront prendre en compte le coût plus élevé de la plateforme complète. Le lancement des processeurs Nova Lake-S et des cartes mères de la série 900 est prévu pour le second semestre 2026. Parallèlement, de nouveaux chipsets compétitifs basés sur l'architecture Zen 6 d'AMD devraient être disponibles sur le marché. Tout indique qu'une concurrence très intéressante se prépare sur le segment des ordinateurs de bureau haute performance.
