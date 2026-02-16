Intel publie un nouveau pilote : XeSS 3 avec génération multi-images prend en charge les anciennes cartes Arc.

 Se connecter 
Intel publie un nouveau pilote : XeSS 3 avec génération multi-images prend en ...
Publié le: 16/02/2026 @ 00:16:32: Par Nic007 Dans "Intel"
IntelIntel a publié une nouvelle version de ses pilotes graphiques, la version 32.0.101.8509. Le changement le plus important est l'extension de la prise en charge de XeSS 3 avec génération multi-images à un plus grand nombre de cartes graphiques. Jusqu'à présent, cette fonctionnalité était principalement disponible pour les chipsets les plus récents, mais elle est désormais accessible aux modèles plus anciens. La génération multi-images de XeSS 3 permet de générer des images supplémentaires entre celles normalement rendues par la carte graphique. En pratique, cela se traduit par une augmentation significative du nombre d'images par seconde (IPS) dans les jeux. Cette technologie insère jusqu'à trois images générées supplémentaires entre deux images réelles, ce qui peut améliorer considérablement la fluidité des animations. Grâce au nouveau pilote, cette fonctionnalité est également compatible avec les modèles plus anciens. Elle prend désormais en charge les cartes des familles Intel Arc Alchemist et Intel Arc Battlemage, versions de bureau et intégrées.

Cela signifie que les utilisateurs d'ordinateurs portables et de PC équipés de processeurs Intel Core Ultra de toutes générations, y compris ceux connus sous les noms de Meteor Lake, Lunar Lake et Arrow Lake, peuvent également bénéficier de cette nouvelle technologie. En pratique, la gamme d'appareils compatibles est désormais bien plus étendue. Le nouveau pilote prend en charge XeSS 3 et corrige des problèmes d'affichage ou de stabilité rencontrés dans certains jeux. Des problèmes de couleurs déformées et d'utilisation incorrecte du GPU ont ainsi été résolus. Le fabricant signale toutefois que certains titres peuvent encore présenter des problèmes. Cela concerne certains jeux fonctionnant sous DirectX 12 et Vulkan, où des artefacts graphiques ou des blocages d'application peuvent occasionnellement survenir. Dans certains cas, l'utilisation temporaire d'une version antérieure du pilote est recommandée.
