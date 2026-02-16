D'après une source bien connue, la PS6 ne disposera pas d'une architecture RDNA 5 complète.

D'après les dernières rumeurs propagées par le célèbre informateur KeplerL2 , la future PS6 n'adopterait pas une architecture AMD RDNA 5 « pure » . La console, selon des déclarations publiées sur le forum NeoGAF, suivrait une philosophie de conception similaire à celle de la génération actuelle : une base technologique non pas entièrement alignée sur la dernière itération de l'architecture graphique, mais spécifiquement personnalisée. Ce détail suggère une stratégie plus pragmatique que symbolique de la part de Sony, visant à trouver un équilibre entre coût, performances et maturité technologique. Plus précisément, KeplerL2 a indiqué que la PS5 actuelle ne serait pas une solution « magiquement personnalisée », mais plutôt un GPU basé principalement sur RDNA 1 avec l'ajout du ray tracing. Cette approche hybride aurait permis à Sony d'optimiser les délais de développement et la stabilité, en évitant de s'appuyer sur des technologies encore immatures au moment de la conception. Selon cette source, la même logique s'appliquerait également à la PS6 : pas de RDNA 5 intégral, mais une implémentation sélective de ses composants les plus performants. Les rumeurs ne s'arrêtent pas à l'architecture graphique. La PS6 pourrait embarquer 30 Go de mémoire GDDR7, un bond en avant significatif par rapport à la génération actuelle. Cette configuration garantirait une bande passante d'environ 640 Go/s, soit une augmentation de 11 % par rapport à la PS5 Pro. Ce point est crucial, car la bande passante influe directement sur le traitement des textures haute résolution, le ray tracing avancé et les environnements de jeu plus complexes.
Parallèlement, une nouvelle PlayStation portable serait en développement. Selon les mêmes sources, l'appareil pourrait intégrer jusqu'à 24 Go de mémoire LPDDR5X , le plaçant à un niveau technique comparable aux consoles portables haut de gamme récemment sorties. Cette console portable serait compatible avec les jeux PS5 et pourrait être connectée à une station d'accueil, même si sa puissance serait inférieure à celle de la console de salon. Cela indiquerait une stratégie écosystémique : du matériel différencié mais interconnecté. Concernant le calendrier, le lancement n'est pas prévu avant 2027. La conception interne, cependant, est déjà bien avancée, compte tenu des cycles de développement pluriannuels typiques de l'industrie du matériel informatique. L'impact de la crise de la mémoire sur les coûts finaux reste à déterminer : Sony a prévu de limiter les hausses de prix, mais cette marge de manœuvre n'est pas illimitée. Pour l'avenir, l'absence d'une architecture RDNA 5 complète ne doit pas être perçue comme un recul technologique. Au contraire, il pourrait s'agir d'un choix stratégique visant à optimiser l'efficacité et la stabilité au lancement, en évitant les risques liés à l'adoption intégrale d'une architecture nouvellement introduite. Si ces informations se confirment, la PS6 privilégiera moins la « pureté » technologique et davantage un équilibre concret entre innovation, coût et performances réelles.
Parallèlement, une nouvelle PlayStation portable serait en développement. Selon les mêmes sources, l'appareil pourrait intégrer jusqu'à 24 Go de mémoire LPDDR5X , le plaçant à un niveau technique comparable aux consoles portables haut de gamme récemment sorties. Cette console portable serait compatible avec les jeux PS5 et pourrait être connectée à une station d'accueil, même si sa puissance serait inférieure à celle de la console de salon. Cela indiquerait une stratégie écosystémique : du matériel différencié mais interconnecté. Concernant le calendrier, le lancement n'est pas prévu avant 2027. La conception interne, cependant, est déjà bien avancée, compte tenu des cycles de développement pluriannuels typiques de l'industrie du matériel informatique. L'impact de la crise de la mémoire sur les coûts finaux reste à déterminer : Sony a prévu de limiter les hausses de prix, mais cette marge de manœuvre n'est pas illimitée. Pour l'avenir, l'absence d'une architecture RDNA 5 complète ne doit pas être perçue comme un recul technologique. Au contraire, il pourrait s'agir d'un choix stratégique visant à optimiser l'efficacité et la stabilité au lancement, en évitant les risques liés à l'adoption intégrale d'une architecture nouvellement introduite. Si ces informations se confirment, la PS6 privilégiera moins la « pureté » technologique et davantage un équilibre concret entre innovation, coût et performances réelles.
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité