Nintendo tente de bloquer tous les émulateurs Nintendo Switch, d'Eden à MeloNx.

Nintendo s'attaque une nouvelle fois à l'émulation . Après des mois de silence apparent, la firme japonaise a envoyé une série de notifications DMCA exigeant le retrait de la quasi-totalité des émulateurs Nintendo Switch encore actifs sur GitHub. Cette action vise aussi bien les projets principaux que leurs dérivés, marquant une escalade par rapport aux précédentes. Elle intervient après la fermeture de Yuzu et la tentative de faire cesser le développement de Ryujinx en 2024. Bien que de nombreux dépôts soient encore en ligne, leur avenir est incertain. WCCftech signale que les notifications de retrait de fichiers concernent des émulateurs comme Eden et Citron sur PC, ainsi que Kenji-NX et MeloNx sur mobile. Des projets plus anciens ou abandonnés, tels que Sudachi et Skyline, sont également touchés. Les développeurs d'Eden ont publiquement confirmé avoir reçu la demande de retrait. Les dépôts restent accessibles pour le moment, mais ils seront probablement supprimés dans les prochaines semaines si GitHub accède officiellement aux demandes. Sur le plan juridique, Nintendo fonde son action sur l'accusation de contournement des protections technologiques de la console (TPM), et plus précisément des clés de chiffrement nécessaires au décryptage des jeux. Bien que des émulateurs comme Eden et Citron n'intègrent pas ces clés et ne distribuent pas de ROM, l'entreprise soutient que le simple fait d'autoriser des copies non autorisées constitue une violation du cadre réglementaire. Par ailleurs, Nintendo rappelle que les jeux Switch ne peuvent être joués légalement que sur du matériel officiel.
Ce n'est pas la première attaque de ce type. En mars 2024, Nintendo a fermé Yuzu, considéré comme l'émulateur Switch le plus populaire, et en octobre 2024, a lancé des actions contre Ryujinx. Suite à ces opérations, de nouveaux projets, souvent open source, ont vu le jour, s'appuyant sur l'héritage technique de leurs prédécesseurs. Pour éviter de nouvelles fermetures, certaines équipes ont dupliqué leurs dépôts sur des serveurs privés, rendant ainsi leur suppression complète du web plus difficile. D'un point de vue stratégique, plusieurs observateurs estiment que l'objectif ne se limite pas à émuler la Switch actuelle. Bloquer les projets en cours ralentirait les progrès techniques sur lesquels pourraient s'appuyer les émulateurs de nouvelle génération. Si les développeurs sont contraints de recommencer avec des versions moins avancées ou de tout reconstruire, le délai nécessaire pour obtenir une émulation stable, aussi bien pour la Switch 1 que pour une éventuelle Switch 2, sera considérablement allongé. Le problème pratique demeure cependant : l'émulation est un phénomène difficile à éradiquer complètement. L'histoire récente montre qu'après chaque fermeture, de nouveaux projets et des forks voient le jour. Cette fois encore, face à l'intensification des pressions juridiques de Nintendo, d'autres développeurs devraient prendre le relais. Pour les étudiants, ce cas illustre concrètement le conflit entre protection de la propriété intellectuelle, développement open source et préservation numérique dans l'industrie du jeu vidéo contemporaine.
