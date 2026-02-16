Les caractéristiques techniques de la nouvelle console Xbox ont été finalisées

Les spécifications de la prochaine console Xbox seraient finalisées et sa sortie pourrait avoir lieu en 2027. Cette rumeur provient du site Moore's Law Is Dead , qui cite une source interne impliquée dans le développement de la plateforme. Si elle se confirme, il s'agirait d'une étape cruciale : la finalisation de la conception de la puce marque le début de la phase de préproduction et rapproche le projet de sa commercialisation. Selon la rumeur, la nouvelle Xbox, nom de code « Magnus », aurait déjà finalisé la puce graphique et la puce du processeur. Il ne s'agit pas de simples croquis ou schémas préliminaires, mais de la conception finale en silicium, incluant le câblage et les couches métalliques. L'architecture matérielle serait donc définitive et prête pour la production des premiers prototypes. Le processeur graphique de la console devrait reposer sur l'architecture RDNA 5 d'AMD. Selon les mêmes sources, la puce graphique intégrée serait étroitement liée aux futurs GPU de bureau RDNA 5 attendus en 2027, ce qui laisse présager une forte synergie entre les marchés des consoles et des PC. Cette convergence technologique pourrait garantir une meilleure efficacité énergétique et un gain de performances significatif par rapport à la génération actuelle.
[youtubehvuN_4C5fx0[/youtube]
Le calendrier proposé ( mi-2027 à fin 2027 ) serait cohérent avec le cycle de développement habituel des consoles (environ sept ans après la sortie de la génération précédente) et avec les feuilles de route industrielles d'AMD, qui indiquent déjà 2027 comme année de lancement des nouvelles solutions graphiques. Si la production des premiers prototypes débutait dans les prochains mois, Microsoft disposerait du temps nécessaire pour effectuer des tests approfondis et optimiser le logiciel avant la commercialisation. Il convient de préciser qu'il s'agit d'informations non officielles. Cependant, la finalisation de la puce représente une étape cruciale du développement matériel : une fois la puce finalisée, toute modification devient coûteuse et complexe. Il est donc plausible que Microsoft ait désormais clairement défini sa stratégie technique pour la prochaine génération. D'un point de vue stratégique, un lancement en 2027 permettrait à Xbox de s'aligner sur l'évolution naturelle du marché et les futures offres de ses concurrents. De plus, des rumeurs récentes évoquent un écosystème plus vaste, qui pourrait inclure différents modèles et peut-être même une console portable officielle, élargissant ainsi l'offre matérielle.
