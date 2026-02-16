 Se connecter 
 Se connecter 
        
Les caractéristiques techniques de la nouvelle console Xbox ont été finalisées
Publié le: 16/02/2026 @ 00:09:52: Par Nic007 Dans "Consoles"
ConsolesLes spécifications de la prochaine console Xbox seraient finalisées et sa sortie pourrait avoir lieu en 2027. Cette rumeur provient du site Moore's Law Is Dead , qui cite une source interne impliquée dans le développement de la plateforme. Si elle se confirme, il s'agirait d'une étape cruciale : la finalisation de la conception de la puce marque le début de la phase de préproduction et rapproche le projet de sa commercialisation. Selon la rumeur, la nouvelle Xbox, nom de code « Magnus », aurait déjà finalisé la puce graphique et la puce du processeur. Il ne s'agit pas de simples croquis ou schémas préliminaires, mais de la conception finale en silicium, incluant le câblage et les couches métalliques. L'architecture matérielle serait donc définitive et prête pour la production des premiers prototypes. Le processeur graphique de la console devrait reposer sur l'architecture RDNA 5 d'AMD. Selon les mêmes sources, la puce graphique intégrée serait étroitement liée aux futurs GPU de bureau RDNA 5 attendus en 2027, ce qui laisse présager une forte synergie entre les marchés des consoles et des PC. Cette convergence technologique pourrait garantir une meilleure efficacité énergétique et un gain de performances significatif par rapport à la génération actuelle.

[youtubehvuN_4C5fx0[/youtube]

Le calendrier proposé ( mi-2027 à fin 2027 ) serait cohérent avec le cycle de développement habituel des consoles (environ sept ans après la sortie de la génération précédente) et avec les feuilles de route industrielles d'AMD, qui indiquent déjà 2027 comme année de lancement des nouvelles solutions graphiques. Si la production des premiers prototypes débutait dans les prochains mois, Microsoft disposerait du temps nécessaire pour effectuer des tests approfondis et optimiser le logiciel avant la commercialisation. Il convient de préciser qu'il s'agit d'informations non officielles. Cependant, la finalisation de la puce représente une étape cruciale du développement matériel : une fois la puce finalisée, toute modification devient coûteuse et complexe. Il est donc plausible que Microsoft ait désormais clairement défini sa stratégie technique pour la prochaine génération. D'un point de vue stratégique, un lancement en 2027 permettrait à Xbox de s'aligner sur l'évolution naturelle du marché et les futures offres de ses concurrents. De plus, des rumeurs récentes évoquent un écosystème plus vaste, qui pourrait inclure différents modèles et peut-être même une console portable officielle, élargissant ainsi l'offre matérielle.
Nintendo tente de bloquer tous les émul... »« Vous lisez Google Docs ? Non, Gemini ré...
Plus d'actualités dans cette catégorie
 16-02ConsolesD'après une source bien connue, la PS6 ne disposera pas d'une architecture RDNA 5 complète.
 16-02ConsolesNintendo tente de bloquer tous les émulateurs Nintendo Switch, d'Eden à MeloNx.
 13-02ConsolesLa PlayStation 5 est désormais disponible à la location en Grande-Bretagne
 10-02ConsolesLa nouvelle console Xbox pourrait ne pas sortir en 2027
 10-02ConsolesSony prévoit de maintenir les prix de la PS5 inchangés et laisse entendre que le coût du PS Plus augmentera.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
  Actualités - Archives
 Internet16-02
L'Allemagne va-t-elle exiger la fin de l'anonymat sur les réseaux sociaux ? Une proposition régional va dans ce sens
 Intel16-02
Processeur Intel Nova Lake-S à 52 cœurs, uniquement disponible sur les cartes mères haut de gamme.
 Navigateurs16-02
Microsoft pourrait imposer la préinstallation d'Edge sur les nouveaux ordinateurs.
 Intel16-02
Intel publie un nouveau pilote : XeSS 3 avec génération multi-images prend en charge les anciennes cartes Arc.
 Consoles16-02
D'après une source bien connue, la PS6 ne disposera pas d'une architecture RDNA 5 complète.
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page