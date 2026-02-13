Vous lisez Google Docs ? Non, Gemini résumera tout oralement.

Google Docs continue de développer des outils pour travailler plus vite. Après la synthèse vocale , voici les résumés audio de documents : l’idée est de laisser Gemini préparer un court résumé oral du contenu, vous permettant ainsi de saisir rapidement ce qui nécessiterait autrement une lecture plus longue et plus attentive. Sur la version web de Docs , Google a ajouté des résumés audio au menu Outils > Audio . Une nouvelle option, « Écouter le résumé du document », apparaît désormais à côté de l'option existante « Écouter cet onglet » . Cette fonction ouvre un lecteur audio dédié , doté d'une barre de progression pour naviguer dans le contenu et de commandes de vitesse de lecture , réglables de 0,5x à 2x . Vous pouvez ainsi ralentir l'écoute pour mieux saisir les passages importants ou l'accélérer pour une révision rapide. En plus des commandes de base, le lecteur vous permet également de choisir une voix différente parmi divers profils, tels que narrateur , persuadeur ou coach , offrant ainsi une certaine personnalisation du ton dans lequel le résumé est lu.
Les résumés audio de Google Docs s'appuient sur Gemini , le modèle d'intelligence artificielle de Google, qui génère un court synopsis verbal du contenu du document. Cette fonctionnalité n'est pas limitée à une seule page : le résumé peut également s'appliquer à plusieurs onglets ouverts dans le même espace de travail. Selon Google, ces résumés durent généralement moins de quelques minutes , avec un style oral naturel , conçus pour vous permettre de retrouver rapidement les informations clés sans avoir à lire chaque ligne. Une utilisation typique consiste à utiliser le résumé audio dans les notes de préparation de réunion , afin de se souvenir des points clés, ou dans les rapports très longs , où l'objectif principal est de saisir l' essentiel sans aborder immédiatement l'intégralité du texte.
Les résumés audio seront déployés dans Google Docs dans les prochaines semaines et seront uniquement disponibles sur la version web du service. Cette fonctionnalité n'est pas accessible à tous, mais plutôt une nouveauté réservée aux abonnés de certains forfaits .
