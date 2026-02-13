 Se connecter 
La PlayStation 5 est désormais disponible à la location en Grande-Bretagne
Publié le: 13/02/2026 @ 19:15:48: Par Nic007 Dans "Consoles"
ConsolesLes joueurs sur console n'ont plus besoin d'acheter une console : Sony UK, la filiale britannique en charge de la marque PlayStation, teste actuellement une formule de location pour la PlayStation 5. Les abonnements débutent à 9,95 £ par mois et varient selon la version de la console choisie. La formule de base inclut la location pendant 36 mois de la PlayStation 5 Digital Edition avec 825 Go de stockage. Un contrat de 24 mois porte le prix mensuel à 10,49 £, tandis qu'un contrat de 12 mois le porte à 14,59 £. D'autres versions de la console sont également disponibles, notamment la PlayStation 5 Pro, ainsi que des accessoires comme la manette DualSense Edge, le PlayStation VR2 et le PlayStation Portal. Ces derniers peuvent aussi être loués moyennant un supplément mensuel, en fonction de la formule choisie.

Un abonnement sans engagement est également proposé : les utilisateurs paient 19,49 £ par mois et peuvent résilier le service à tout moment en retournant la console. Au total, un contrat de 36 mois coûte 358,20 £, ce qui en fait l’option la plus onéreuse. À la fin de la période d’abonnement, les utilisateurs peuvent retourner l’appareil et passer à un nouveau modèle, continuer à payer les mensualités ou résilier le programme Flex en retournant la console. L’abonnement de 24 mois coûte 251,76 £, tandis que celui de 12 mois coûte 175,08 £.
