Screamer dévoile ses premières minutes de jeu

13/02/2026
Milestone dévoile aujourd’hui un tout nouveau trailer pour Screamer, le jeu de course narratif de science-fiction dont la sortie est prévue le 26 mars 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et sur PC, avec un accès anticipé à partir du 23 mars. La vidéo débute au son de « Survive », une chanson du groupe de J-Pop WAGAMAMARAKIA. Elle donne un aperçu de ce que vont être les premières heures du jeu, mêlant intrigue JRPG, cinématiques impressionnantes et séquences de gameplay spectaculaires. Les joueurs vont pouvoir découvrir que chaque équipe a sa propre histoire et ses propres raisons de participer au tournoi, la plus grande course illégale de tous les temps. À l’évidence, le milliard de dollars offert par le mystérieux Mr. A ne représente qu'une partie d'un puzzle qui pousse les participants à tout risquer dans ces courses folles à travers Neo Rey. Quant aux voitures, elles sont tout aussi diverses : chacune possède une maniabilité et des capacités uniques qui reflètent la personnalité et le style de leurs coureurs.
Grâce à des dialogues dynamiques, interprétés par un casting international, les joueurs vont pouvoir explorer les relations uniques entre chaque personnage et au sein de chaque équipe. Ils pourront également découvrir les mécaniques fondamentales du jeu grâce à des tutoriels intégrés dans l'histoire. Les premiers événements de l'intrigue apprendront aux joueurs l’utilisation du système Twin Stick, qui lui permettront de contrôler leurs véhicules avec précision. Ils enseignent aussi le fonctionnement de l'Echo System, la technologie unique qui renforce les possibilités offensives et défensives des voitures des Screamers, au point de les rendre invincibles. Ces séquences d'introduction allient donc intrigue et action. Elles préparent le joueur à profiter pleinement du gameplay et de l'histoire, en ajoutant petit à petit des événements spécifiques : on songe par exemple aux courses en équipe, des compétitions dans lesquelles être le premier à franchir la ligne d'arrivée ne signifie pas forcément être victorieux.
